台中花博彩繪機艙亮相　融入超萌「台灣石虎」家族

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）「花現台中彩繪機-花博機艙」今(23）日在台中國際機場舉辦發表會。機艙融入花博吉祥物石虎與台灣多種具代表性的保育類動物，不但展現環保概念，也可行銷11月3日將登場的花博。



台中花博吉祥物「來虎」今天穿上華信航空帥氣的制服(上圖)，與華信空服員共同展示「花博機艙」和機上侍應品。台中市長林佳龍也登機體驗。

​翻攝台中市政府官網

中央社報導，華信航空總經理曹志芬與「台灣石虎保育協會」理事長陳美汀，今天也在林佳龍市長與華航集團董事長何煖軒見證下，簽署「共同保育石虎合作備忘錄」，雙方將推動石虎保育理念，加強交流與合作。

「花博機艙」內的設計，包括枕頭、紙杯、撲克牌、登記證等，除花博吉祥物石虎家族外，還融入櫻花鉤吻鮭、台灣帝雉、寬尾鳳蝶等保育類動物。

各項紀念商品如色鉛筆、頸枕、行李束帶等，也特別經過設計。華航集團將把販售出去的紀念商品，部份盈餘捐贈「社團法人台灣石虎保育協會」，將實質資源投入石虎保育，善盡企業社會責任。

台中市長林佳龍（左3）在華航集團董事長何煖軒（左2）陪同下，登機體驗「花博機艙」。​翻攝台中市政府官網

林佳龍受訪時表示，台中市政府與華信航空公司合作推出「花現台中」彩繪機，自104年12月啟航後，往來亞洲各主要國際都市，載客量已達32.3萬人次，成功行銷台中的城市意象及台中世界花卉博覽會。這次再度合作推出「花博機艙」，不僅持續宣傳台中花博，更進一步融入保育石虎與呼應環保的訴求。

此外，林市長說，6月14日起華信航空將推出台中與東京直接對飛的班機，將可吸引更多日本遊客到台灣旅遊，希望帶動「中進中出」旅遊模式，促進台中觀光產業發展。

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