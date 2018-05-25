2018永續城市論壇於三月底在台北南港展覽館盛大舉行，來自世界各國的城市首長與國際專家學者匯聚一堂，經驗交流。同時，讓他們看到台灣在「治理」、「社會」及「環境」等面向永續議題的城市建設成果與傑出研究，進而將我國的創新科技與意見帶回各國。

本屆論壇提到「科技永續」的必要性，利用科技的輔助可提升與鏈結各個領域，而科技永續中的資通訊（ICT）技術正好是台灣的強項，有許多成果是令各國感到驚艷並值得借鏡的地方。

1.治理面：昔日申辦戶口名薄需要回到原戶籍地區公所辦理，如今在科技的輔助下，全國各地的區公所皆可連線申辦。

2.智慧交通：過去時常出現無法讓駕駛暢行無阻的斷續紅燈，藉由智慧交通科技技術，現在已發展成「綠燈」可連續全線通行。

3.智慧環境：開發以太陽能供電的「智慧型垃圾桶」，在垃圾超過一定界線時，透過桶內科技技術可啟動擠壓垃圾的裝置，直到極限即可自動通知清潔隊員更換；此不僅有助於減少人力的成本，也提升城市垃圾處理的工作效率。

從上述例子可見，永續理念結合ICT技術後，可產生更多的智慧城市服務計畫。藉由更新城市軟硬體，讓「老城市」轉型為「智慧城市」。首當其衝的是從環境面解決能源問題，如台灣有太多的機車，長年使用大量的汽油與柴油，造成空氣污染，未來如更換成Gogoro電動機車，可減少環境的污染與能源的消耗。且Gogoro與超商結盟，成立超商換電站，讓超商一同加入充電服務，優化駕駛電池交換的便利性，作為都市的能源管理的助力。

台灣ICT發展近年在國際上表現亮眼，在知名的「智慧城市獎（ICF）」中，臺灣的台北市、新北市、桃園縣、新竹市、台中市、嘉義市、台南市皆曾獲頒此殊榮。而智慧城市的發展仍脫離不了經濟，因為經濟是城市發展的根本、如農委會推出的QRCODE或是手機查詢系統，都是要方便消費者選購商品時知道其來源，也就是所謂的「溯源管理」。雖然現在才剛起步不久，但相信將來溯源管理定會跨足各個產業；另外就是大眾運輸的災害應變、家居生活的智慧電表，或是可以導入長照的老人居家與健康管理等各個生活面。

最後不得不提台灣實施多年的ETC高速公路收費，可說是另一個台灣的驕傲。目前日本、美國都還在人工繳收費的階段，我們已經進入完全的電子化服務，透過ETC的大數據(BigData)運用可創造出新的交通模式、災害防制等助力，這對智慧城市的發展是有很大的幫助。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。