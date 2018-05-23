(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，南韓前總統李明博，今（23）日正式出庭，但他仍強調自己的清白，甚至表示檢察官指控他貪污，讓他感到不可置信，並受到侮辱。

日本《NHK》報導，李明博遭控，以特設三星會長，以及給三星公司各式方便，來換取金錢。

對此，李明博回應，自己和自己管理的公司，都沒有收受非法資金，也一直嚴防部下是否有收錢，因此對檢方的指控，感到相當衝擊，並甚感侮辱。

另外，他還稱，這些全部都是左派現任總統文在寅的政治報復，並在法庭上強調，南韓必須克服分裂，以創造和解及公正的社會。

李明博涉貪的問題，始於今（2018）年3月。

李明博（車中以手遮臉者）前往看守所時的資料照（圖片來源：美聯社）

南韓《東亞日報》報導，李明博在3月6日，由於涉嫌要求大財團對自己經營的汽車零件厰，給與2億台幣資金，因此遭檢方傳喚，必須在14日出席説明。報導指出，這是南韓有史以來第5位遭檢方傳喚的總統。

檢方表示，在OptionalCapital公司代表張榮勳（장용훈），向檢方告發李明博等人濫用公權力後，檢方便著手調查，並認爲李明博是整個事件的「頂點」，因此確定進行傳喚。

根據報導，檢方内部人士表示，雖然本起事件關注極大，也確實相當重要，但由於只是普通刑事事件，因此檢方的傳喚，也完全是依照普通刑事事件的程序。

3月14日，根據《美聯社》報導，雖然李明博日前曾表示檢察官的行動是左派文在寅政府的「政治復仇」，但他仍在地檢署前表示深感遺憾，並為對南韓人民造成困擾致歉。

南韓涉貪前總統李明博出庭 仍強調自身清白

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