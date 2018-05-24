「誠信」為企業永續發展首要基石，以享有美譽的日本製造業與德國汽車業為反例，近年因為誠信瑕疵而影響到企業的永續發展，可見「誠信」之重要性。人工智慧時代來臨，「電動車」與「自駕車」已成為智慧交通運輸的兩大發展趨勢，也是傳統汽車製造業必須面臨的發展挑戰。

2017年日本新幹線「希望號」發生重大事故：列車地板龜裂與底盤漏油。調查發現：川崎重工業(Kawasaki)未依循列車鋼材強度規定製造車體；原本標準厚度(8mm)的鋼板因為強度不足、歷經多年使用後僅剩4.7 mm，低於安全厚度7 mm。而其他日產汽車、神戶製鋼所(Kobelco)與高田(Takata)安全氣囊等製造業也發生集團性舞弊事件。這些誠信問題不僅打擊日本企業形象，也使「日本製造」不再等同於品質保證。

全球最大汽車品牌之一的德國福斯(Volkswagen)在2015年被美國環保署揭發造假事件：福斯在汽車發動機控制器植入特殊的碳排放控制軟體，以符合美國官方檢驗標準。此舞弊事件使福斯受罰數十億美金，品牌信譽也因此受損。其他柴油車品牌如德國奧迪(Audi)、義大利飛雅特(Fiat)等也陸續被揭發舞弊事件。這些事件影響整個柴油車產業：在柴油車需求量下滑、歐盟提高排碳量限制規範的情況下，豐田(Toyota)、保時捷(Porsche)與飛雅特近來宣布將在2022年前停產柴油車。

低碳時代來臨，電動車是未來交通運輸發展的趨勢之一：荷蘭與挪威等歐洲國家都宣佈：2025年前實施禁售燃油車。法國、德國與台灣也將在2040年起停售燃油車，意味著電動車將取代傳統燃油車。以特斯拉(Tesla)為例，特斯拉是目前最廣為人知的電動車品牌，即使處於盈虧，仍然擁有巨大的發展潛力以及市場價值。

另外一個衝擊傳統汽車產業的趨勢則是：「自駕車」。自駕車所重視的是資訊與通信科技(Information and Communication Technology，簡稱ICT)，因此傳統汽車產業擔心自己成為自駕車的配角，如同手機產業中的開發商蘋果(Apple)與製造業鴻海的關係，因而傳統汽車公司與ICT公司如Google之間充斥著競爭氛圍。然而，最早開始研發自駕車卻不盡順遂的Google開始改變策略，與傳統汽車出身的約翰·克拉弗西克(John Krafcik)合作，新成立自駕車Waymo公司，帶領團隊結合ICT技術與傳統汽車的概念；籍由他的經驗緩解ICT公司與傳統汽車公司間的敵意。

未來的自駕車將改變人們對購買汽車的想像：消費者將花費在乘車過程中的資訊服務而不只是車體本身。約翰·克拉弗西克曾在公司會議室白板寫下兩個數字：1,700萬與三兆。1,700萬是美國的汽車總生產量，這是傳統汽車公司賺取利潤的目標。而三兆則是美國所有汽車的里程數總合，三兆里程數所帶來的乘車時間正是未來自駕車賺取利潤的目標。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。

