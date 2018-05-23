台南市政府啟用越籍娘子軍   登革熱防疫不落空

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）為了全方位防治登革熱，台南市政府登革熱防治中心5月21日於台南航空站設置5位越南籍新住民志工，向來台的越南旅客宣導防蚊重要性，並叮嚀每位來到台南的旅客如發現身體不適，就醫時應主動告知旅遊史的重要性。

自從2016年「台南-胡志明市」定期航班起航後，台南登革熱防治中心人員開始於台南航空站接機處宣導登革熱防治，但成效不彰。經統計，原來入境的旅客中約有8成來自越南，故無法了解宣導內容。所以防治中心2018年3月起，於入境通關處由5位越南籍新住民防疫志工，以越南語、台語、國語及英語宣導登革熱防治及衛教關懷，目前已宣導共13,695人次。

台南市登革熱防治中心也呼籲每個前往越南旅遊的旅客加強防蚊措施，並讓並讓每位旅客來到台南後，了解若發現有身體不適時，就醫時需主動告知旅遊史的重要性，以利醫師能及早診斷治療。

台南市政府表示，越捷航空「台南-胡志明市」航線，開航近兩年以來載客率穩定成長，自今年3月25日起，將原本的180人座A320機型，改為220人座的全新A321機型，並將於6月20日起增班，每日一班往返，這表示日後將有更多的旅客從越南入境台南，也更顯出越籍新住民防疫志工的重要性，能由志工將登革熱防治宣導，更有效的轉達給每一位旅客。