〈時評〉嘆！不曾有正確民調與認知

台灣瘋選舉不是什麼新鮮事，為了奪得勝利，參選人總是花招百出。黨內初選總是參選人必須通過的第一關，因此相信你/妳應該曾經接過「電話民調」或是看過電視廣告「唯一支持XXX」吧。但你知道嗎？台灣從過去到現在所做的民調大多有問題，無論是路邊民調還是電話民調又或是網路民調，都有問題。為何如此說呢？不論政黨顏色，你可曾記得有哪一個民調結果與選舉結果接近嗎？答案顯而易見的，可以從選舉結果看到與民調大相逕庭，最後導致大家根本不相信民調。本篇除了探討何謂民調之外，更要進一步的剖析我國民調的問題。
【為什麼民調無用】
民調為何令人難以相信？我們身為公民、對於台灣的選舉不僅有「決定權」更可以在民主自由的環境下，表達自己的政治理念與想法，然而近年的民調結果往往跌破我們的眼鏡，因為民調結果與選舉結果差太多，使得民眾不信政府或坊間的民調。並讓很多人認為「民調是信者恆信、不信者恆不信」的自我催眠，因此不同政黨對於他黨所做的民調皆持懷疑的態度多過「相信」，或者認為民調只是強化自己與選民間的一種安慰劑；在有心與無心間操作而成的，因此沒有實際效用。
作者認為，真正的民調理應透過第三方公正且客觀的民調公司，來執行較為公允也更值得信賴。然而，有效民調並不好做，因為要說明母體並隨機抽樣到一定的人數、及設計出一份合適的問卷、並正確使用統計這個數學工具，才能得到一份不失公允的民調結果。
因此，正確的使用統計不僅不會騙人還能揭露真實的民意，唯有被有心人士濫用統計，才會做出錯誤民調，才會刻意扭曲真正的聲音。
統計絕不會是英國前首相班傑明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)所說的那麼不堪：「世界上有三種謊言：謊言，該死的謊言，統計數字。」（There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics）。我們要知道統計是個工具，不會騙人。會騙人的只有人，是人利用統計去騙人。
【民調有哪些問題】
接著下來，我們來探討今日的民調與過去的民調的作法有哪些是與時俱進？而在認識如何做正確民調前，我們先來看看台灣目前民調的錯誤，台灣的民調大多數情況沒有說明是針對哪一區域做抽樣，或沒有說明是如何抽樣，或沒有說明樣本數是多少，這樣我們要如何相信這樣的民調是可以接近母體的情況呢？
舉例來說，要做台北支持率的民調，直接說某某某的支持率為何，殊不知它是針對大安區抽樣還是針對全台北抽樣；以及我們也不清楚他的抽樣方法夠不夠隨機，總不能大安區多抽幾個，大同區少抽幾個；同時沒有說明抽樣的數量，總不能抽100人就想認為是足夠接近全台北人的支持率；最後是問卷的設計夠不夠客觀。
故作者可以歸納出較有問題的四大部分：
1.母體不明
2.抽樣方法錯誤
3.樣本數量錯誤
4.問卷設計有瑕疵
【民調應該怎麼做】
民調是一種統計方法，必須滿足統計的基本精神，見以下三點：
1.必須說明母體
2.使用隨機抽樣
3.抽樣數量夠多
隨機抽樣且數量夠多才真的可以代表母體，同時民調的問卷調查要有意義，不能方法錯誤失去隨機抽樣的意義，及不能有誘導式問答，這會導致結果失真。
舉例：想要做全台灣總統選舉人的民調，我們必須針對全台灣具有投票權的人做抽樣調查，而不能只對某一區域做抽樣調查；並且要夠隨機避免失真，作者建議應該從有投票權的人的身分證字號中，抽取一定數量來進行調查；同時抽取的數量應該基於統計建議的數量，利用統計上95%信心水準、誤差在2%以內，我們需要抽取2500人作為調查，而問卷也要夠客觀；最後才能稱呼此民調結果具有意義。
【名詞解釋】
- 何謂母體不明
觀察目前民調內容，絕大多數、幾乎所有的民調都沒有清楚指出抽樣的母體。舉例來說，如果要做全台的民調，但如果不說明母體為何，會讓人以為是對某個城市進行抽樣調查，換言之就是坐井觀天，以少數民意代表「全國人民發表意見」，而正確的作法應該要對台灣全部縣市進行隨機抽樣，見圖1右邊。而不是只對某一區的區域作抽樣，見圖1中間，會讓人有一種台北觀天下的感覺。
為了期望民調的結果是可以代表真實情況，必須全台灣進行隨機抽樣，見圖1左邊，所以一定要說明母體。舉例來說：如果是只做台北民調的國民黨支持率可能會是逾60%，但是如果是做全國民調的國民黨支持率不大可能還是60幾%。
圖1：左是母體，中是對台北抽樣，右是對全台灣抽樣
- 何謂抽樣方法錯誤
我們希望民調的結果會趨近真實情況，必須做隨機抽樣。什麼是隨機抽樣，我們以蘋果的圖片為例。
圖2
由圖2中間、右邊可以發現抽樣的區域應該要夠隨機，也就是夠均勻，才能看出「大致」情況。
由圖2中間可以發現數量越多，可以越接近實際情況。
但如果抽樣的區域太過偏頗則會看不出真實的結果，見圖3。
圖3
因此以蘋果圖片來看，僅集中抽樣某一區域就可能誤會該圖只有葉子，而非一顆蘋果。
換言之，民調如果只在某一區對1000人做抽樣，其結果是80%支持某事，然後說根據統計方法估計全台灣的民調近80%支持某事，這是錯誤的統計方法。
母體問題及抽樣問題乍看回答的方式很像，但要注意，太多民調都沒說明母體，僅說有隨機抽樣，就認為它隨機的程度足以代表母體，這是不對的，民調結果都應說明清楚母體為何、以及如何隨機抽樣兩個內容，才足以讓人接受民調的結果。
- 樣本數量錯誤
由上述「抽樣方法錯誤」的內容可知抽樣數量要夠大，但我們也知道不可能全部都調查，因為如果全都調查不僅費時、費力、更需投入不少金錢。但要選多少數量才能足夠精準呢？基本上數量越多越好，統計依據「信心水準」與「誤差」的容許度，能算出最低的隨機抽樣樣本數，見表1。
表1
要注意的是抽樣估算的數量，是由統計基於常態分布所計算，在母體數量大到無法全部調查時，只要抽樣方法夠隨機，並是從母體中抽樣，並設定信心水準及誤差接受度，這些抽樣數量的民調內容足以說明母體。
- 問卷設計有瑕疵
思考調查的方式，是否真的夠隨機。2018年很常在廣告看板上看到「請支持電話民調」，但是電話民調卻有太多問題，如晚上因為已經下班了，所以不大可能進行調查；又或是工作一天，晚上聽到民調就隨便敷衍過去。而白天電話民調的對象也不夠全面，因為白天大多是非上班族，也就是老人或家庭主婦，這樣不夠隨機就喪失民調的意義。以及沒有處理好手機族的問題，要嘛沒有做手機的民調，要嘛是作了沒注意它的居住地，以及現代很多人是只使用手機沒有家裡電話的人。還有電話民調很難判斷受訪者是否具有投票權。所以電話民調的不全面與不夠隨機都會影響民調結果。
同時電話訪問還有另外一個問題存在，就是被問題引導，透過問卷設計僅提供幾個選項讓受訪者挑選，故有容易被問話的人誤導(誘導式問答)。
更為可笑的是電視民調，不管是現場受邀來賓的表決，還是打電話進去的人(會蓋該節目的人大多式與該節目同一立場)，這種電視民調根本沒有意義，因為不夠隨機，被設定立場的人怎麼可以代表全體？
【台灣民調的可信度】
作者將台灣民調的可信度分為四大階段：
1.政黨與坊間不懂統計方法，無法作好的統計報表，母體與抽樣有誤。
2.政黨與坊間懂統計方法，但有其目的，而不作正確的統計報表，母體與抽樣有誤。
3.政黨與坊間懂統計方法，也做出正確報表，但人民不信或不在乎民調數據。
4.如果現有民調已淪為政治工具，對人民來說已是可有可無，甚至懷疑結果的正確性。網路時代人民應該自己來做民調，直接在網路上作民調，以及相關統計內容。
【結論】
我們應該直接執行第四階段：人民自己作正確的民調，而非不斷的吃一些垃圾資訊。民調也是民主政治的一部分，民主是國家進步的指標之一，民主是要讓大多數民意得以執行，而不是被少數人用不邏輯的方式控制，這需要一個有效的方法。幸運的是21世紀的我們有強大的網路，可以用網路的力量來監督政府，讓其不敢太過離譜。
在2013年芬蘭已經有了全民直接民主的意識與接近的方法。他們利用網路來提出並表決出一些議題，並且要超過一定人數比例，再送到一個政府機關審核問題是否合理，最後才到國會議員手中。國會議員並不只是執行一個簡單的同意或反對。而是不論同意、反對都必須說出理由。芬蘭利用這樣的方法來避免國會太過背離民意，太過不邏輯，這一套全民直接民主模式稱為：Open Ministry。有了領頭羊，世界利用網路讓全民直接民主，避免不合理、不邏輯的政治形態已經不遠了。對於台灣更是一個重要的啟發，台灣現在處於思考改變的階段，但要如何用一個好方法來執行全民直接民主讓國家進步，不只需要一個更完善的方法，還需要大家對於民主的意識更加提升，而不是認為民主只是投票而已。
如果直接民主可以成形且準確，那麼我們可以不用再依賴抽樣的形式，也就是不再需要民調來做調查，因為直接輸入資料後，時間一到全部的情況(母體情形)就馬上出來。以前是因為沒錢、沒硬體工具(如：網路)，所以才要抽樣來推論母體，那麼現在可以直接民主了，就不應該再使用容易被濫用的統計方法進行民調。
在2014年作者曾與芬蘭的「直接民主」Open Ministry的負責人員聯繫，他們有意願分享內容(程式源碼)來幫助台灣更民主進步。但作者與台灣的政府相關人員聯繫後，卻發現了一些問題，第一是駭客問題，第二是民眾是否能有效操作問題，第三是政府的接受度。基於這些問題，目前「直接民主」仍是遙遙無期，實在可惜。
目前政府的一些數據分析，因為錯誤統計量，或是統計方法錯誤，導致民眾不信任民調。我們必須要求政府將原始資料公開，除了需要他們作統計分析，也能讓民眾自行分析與比較。