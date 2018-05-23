和平電廠破管解聯　23日亮「供電警戒」橘燈

今(23)日備轉容量率降至4.08%左右，亮起「供電警戒」的橘色燈號。圖為台電「備轉容量率」燈號說明。(翻攝台電官網)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）位於花蓮縣秀林鄉的民營和平電廠1號機，今(23)日早破管故障。台電表示，約影響備轉容量率1.5%至1.6%。由於上午天氣仍炎熱，用電量較預估高，備轉容量率降至4.08%，亮「供電警戒」橘燈。



中央社引述台電中央調度監鄭壽福說，和平1號機今早8時左右，發現破管情形開始降載。上午10時53分解聯，需待機組冷卻後，才能進行檢修。

和平1號機裝置容量64.8萬瓩。鄭壽福表示，以今天目前最高用電量來看，約影響備轉容量率1.5%至1.6%左右。



台電原預估今天備轉容量率可維持6%以上，但除和平1號機發生破管意外，預估鋒面將帶來的氣溫下降也不如預期，台北上午氣溫仍達34度以上。鄭壽福說，目前最高用電量約3480萬瓩，並可能繼續攀升。



不過，因中南部天氣晴朗，目前太陽光電發電量達100萬瓩，目前正在試俥的大林2號機，也提供76.1萬瓩發電量，有助整體供電。

根據台電官網說明：

備轉容量(Operating Reserve)：

指當天實際可調度之發電容量裕度，亦即系統每天的供電餘裕。

＝系統運轉淨尖峰能力－系統瞬時尖峰負載(瞬間值)。

指當天實際可調度之發電容量裕度，亦即系統每天的供電餘裕。 ＝系統運轉淨尖峰能力－系統瞬時尖峰負載(瞬間值)。 備轉容量率(Percent Operating Reserve)： 係用來衡量每日供電可靠度之指標。

＝（系統運轉淨尖峰供電能力－系統瞬時尖峰負載(瞬間值)）÷系統瞬時尖峰負載(瞬間值)×100%。

下圖為截至發稿為止，各區23日用電曲線圖 (單位:萬瓩；資料來源:台電官網)