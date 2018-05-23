外來渦蟲入侵法大啖蚯蚓　專家憂毀生態平衡

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國國立自然史博館寄生蟲學家Jean-Lou Justine本週二（22日）在PeerJ科學期刊發表一篇「Giant worms chez moi!」 研究報告，揭露長達20年法國科學家未曾注意到二隻陸生掠食性渦蟲的入侵，而這兩者正威脅法國生物多樣性與生態系統的平衡。

《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，專家在法國鄰近西班牙的庇里牛斯-大西洋省（Pyrénées-Atlantiques）與鄰近義大利的濱海阿爾卑斯（ Alpes-Maritimes）發現二隻外來物種的蹤跡－柯氏廣頭地渦蟲（Bipalium kewense）與同屬渦蟲網的Diversibipalium multilineatum。

這些渦蟲存在於土壤裡，是一種掠食性渦蟲，以蚯蚓為主食，所使用的武器是可以導致癱瘓的神經毒素－河豚毒素。渦蟲全身會分泌黏性強的黏液，用來捕捉獵物，在固定並使獵物中毒後，再伸出它的咽連接蚯蚓並開始使用一種膠原酶消化。這二隻掠食性渦蟲有一個共同點，都是可以自行分裂生殖，只要切段一點尾巴就可以在短短10日內就生出一顆頭，約二週就有一隻約40公分長的成蟲了。

如今最難估計的是外來物種對於環境的衝擊，還有可採取的防範措施。最令人擔憂的是這些渦蟲在減少蚯蚓後，不知會對生態平衡帶來那些影響，畢竟蚯蚓是佔土壤八成的生物質（biomass），沒有蚯蚓的運動和排泄物來改善土壤的質量，影響範圍將會擴大到動植物，也就是整個食物鏈。

這二隻外來物種是生活在亞洲地區，「20年前隨著植物的運送」到法國，因此「應該被就近看管」。寄生蟲學家Jean-Lou Justine說，有別於亞洲區的蚯蚓受到攻擊後會迅速的逃離掠食者，法國當地的蚯蚓在面對這「陌生」的掠食者時，只是杵在現場不動。Justine要問的是，如今有那些措施可以擺脫這些外來物種？