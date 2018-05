外來渦蟲入侵法大啖蚯蚓　專家憂毀生態平衡

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)法國國立自然史博館寄生蟲學家Jean-Lou Justine本週二(22日)在PeerJ科學期刊發表一篇「Giant worms chez moi!」 研究報告,揭露長達20年法國科學家未曾注意到二隻陸生掠食性渦蟲的入侵,而這兩者正威脅法國生物多樣性與生態系統的平衡。

《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導,專家在法國鄰近西班牙的庇里牛斯-大西洋省(Pyrénées-Atlantiques)與鄰近義大利的濱海阿爾卑斯( Alpes-Maritimes)發現二隻外來物種的蹤跡-柯氏廣頭地渦蟲(Bipalium kewense)與同屬渦蟲網的Diversibipalium multilineatum。

這些渦蟲存在於土壤裡,是一種掠食性渦蟲,以蚯蚓為主食,所使用的武器是可以導致癱瘓的神經毒素-河豚毒素。渦蟲全身會分泌黏性強的黏液,用來捕捉獵物,在固定並使獵物中毒後,再伸出它的咽連接蚯蚓並開始使用一種膠原酶消化。這二隻掠食性渦蟲有一個共同點,都是可以自行分裂生殖,只要切段一點尾巴就可以在短短10日內就生出一顆頭,約二週就有一隻約40公分長的成蟲了。

如今最難估計的是外來物種對於環境的衝擊,還有可採取的防範措施。最令人擔憂的是這些渦蟲在減少蚯蚓後,不知會對生態平衡帶來那些影響,畢竟蚯蚓是佔土壤八成的生物質(biomass),沒有蚯蚓的運動和排泄物來改善土壤的質量,影響範圍將會擴大到動植物,也就是整個食物鏈。

這二隻外來物種是生活在亞洲地區,「20年前隨著植物的運送」到法國,因此「應該被就近看管」。寄生蟲學家Jean-Lou Justine說,有別於亞洲區的蚯蚓受到攻擊後會迅速的逃離掠食者,法國當地的蚯蚓在面對這「陌生」的掠食者時,只是杵在現場不動。Justine要問的是,如今有那些措施可以擺脫這些外來物種?

