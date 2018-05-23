委國驅逐美外交官　總統：他們是CIA特務

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南美委内瑞拉是產油國，但由於左派總統獨裁馬杜洛亂玩經濟，導致民不聊生。但馬杜洛不但沒有反省，還透過舞弊成功連任總統，並試圖轉移國内政治壓力，指責經濟敗壞是美國的陰謀，因而將美國外交官驅逐出境。

前情提要：投票率低舞弊頻傳 馬杜洛宣佈成功連任委國總統

《美聯社》報導，當地時間週日（20），委内瑞拉舉行總統選舉，由現任總統馬杜洛成功連任。然而，他在選舉過程中，公然舞弊，導致包含美國政府在内的各界譴責，而國内投票率也極低，顯現人民不認同選舉公正性。

對此，馬杜洛在電視節目中，宣稱美國代辦（charge d'affaires，代替大使職務者）羅賓森（Todd Robinson）及副代辦（deputy charge d'affaires），其實是CIA的特務，限他們在48小時内離境，並強調美國帝國主義無法支配委内瑞拉，因爲人民已經受夠他們的陰謀了。對此，美國代辦羅賓森，反駁馬杜洛的指控，並表示自己還會回來。

美國駐委内瑞拉代辦羅賓森（Todd Robinson）（美聯社）

由於馬杜洛心知肚明自己驅逐外交官的行爲，會遭到美國報復，因此他已經搶先一步，任命委内瑞拉駐美代表為該國外交部北美司司長。

另外，對於美國在週一開始對委内瑞拉進行新一波制裁，馬杜洛表示，這是對委内瑞拉國家和人民的侵略行爲。

委國驅逐美外交官 總統：他們是特務