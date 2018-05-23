亞洲第一   古坑咖啡揚名海外    

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）近年來在咖啡愛好者與種植者緊密合作下，台灣咖啡品質顯著提升，來自古坑的「嵩岳咖啡莊園」咖啡豆參加美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute, CQI）精品咖啡獲得87.58高分認證，世界排名第16名，亞洲排名第1，雲林縣長李進勇23日也特別贈送匾額「啡越亞洲」，恭賀嵩岳咖啡莊園獲得世界級認證。

雲林古坑咖啡在各界熱愛咖啡的人士與當地農夫的努力之下，從咖啡樹種植到豆子烘焙過程皆下苦工，產出的咖啡品質極高，吸引許多人前往聞香。為使雲林縣優質咖啡與國際接軌，雲林縣政府將咖啡豆送往美國咖啡品質協會認證，其中「嵩岳咖啡莊園瑰夏(藝伎)咖啡豆」獲得美國咖啡品質協會精品咖啡87.58高分認證。

農業處長張鴻猷表示，透過此次美國咖啡品質協會的國際認證，提升古坑咖啡的國際能見度，增加台灣國產咖啡的國際行銷實力，本次送往認證的咖啡豆中，李契螢、陳良敬兩位古坑農友種植的咖啡豆也獲得80分以上精品咖啡認證。古坑鄉公所也致力推動古坑咖啡產地證明標章，提升大家對國產咖啡的信賴度。

嵩岳咖啡莊園負責人郭章盛表示，感謝縣府和古坑鄉農會輔導及鼓勵，希望明年能再接再厲，精進咖啡種植、烘豆技術，朝全世界前10名邁進。

「古坑咖啡亞洲第一」 李縣長贈匾嵩岳咖啡莊園（雲林縣政府提供）