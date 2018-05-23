大創竄改輸入日期　遭國貿局裁罰4千萬•2年內禁進口貨品

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）經濟部國貿局今（23）日表示，上周已正式廢止大創百貨的出進口許可證，大創百貨在法定的兩年時間內都無法進口貨品，至於已經進口的商品，也通知財政部關務署，依據海關關章作處置。

《聯合》引述時代力量立委黃國昌日前表示，大創百貨在遭處分禁止輸入貨物期間，以專案進口輸入2,000多公噸貨物。經濟部國貿局副局長李冠志，今到立法院外交及國防委員會備詢，黃國昌持續關注大創百貨事件後續。

李冠志回應，上周針對大創百貨以不實證件來申請專案輸入許可證，裁定4,000多萬的罰鍰，還正式廢止出進口許可證，也就是沒有出進口廠商資格。大創在法定的兩年時間內，都無法進口。

李冠志說，雖然大創的專案許可證已經被撤銷，但貨品可能已在市面上流通，這部分已通知財政部關務署，依據相關海關關章作處置。

《中時》報導，大創日前坦承，有部分申請案所填載之交易文件日期，與實際日期存在不一致的情形。經濟部國貿局李冠志今在立法院表示，經濟部上周針對大創以不實證件，申請專案出入境許可證，裁定處以4164萬元罰緩。

時代力量立委黃國昌日前在立院質疑，經濟部高層藉外交部名義，稱台日關係，對他關說，希望只要罰緩即可。黃國昌今在立法院外交國防委員會再度詢問，國貿局是否遭到經濟部高層施壓？

李冠志表示，沒有受到高層壓力。

根據中央社，時代力量立委黃國昌4月9日舉行記者會，指出大創於2015年11月受經濟部國際貿易局處分停止輸入期間，仍以專案申請進口，並質疑大創在交易文件任意填載日期，以利辦理專案申請輸入許可。



大創當天發布新聞稿表示，經調查確認，先前依貿易法第31條規定，向貿易局提出的專案輸入許可申請相關文件中，確有部分填載交易文件日期，與實際日期不一致。



但大創也強調，申請專案輸入許可案件中，並未包含任何衛生福利部公告禁止輸入的日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品，或任何可能造成消費者身體健康、安全疑慮的食品。