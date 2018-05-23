女性移工安全隱憂   監察院：6年633名性侵通報案

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）監察院2日公佈一份調查報告，從2012年至今年2月為止，總共有633件外籍移工被性侵的通報案件，其中70%為家庭看護工。監察委員王美玉呼籲衛福部與勞動部重視此問題，並積極提出解決方法，不要讓台灣最美的風景成為台灣之恥。

去年台中一名印尼籍女性移工遭到僱主性侵，她偷拍遭侵犯過程搜證，向友人求助，影片外流後登上國際版面，引發印尼當地媒體大篇幅報導，印尼民眾憤怒，警方將移工帶走安置，移工幾度情緒不穩，在做筆錄前割腕自殘。這消息讓人看了心酸，但卻不是個案。

根據監察院5月2日公佈的調查報導顯示，從2012年至今年2月為止，通報的女性外籍移工遭性侵的案件有633件，以時間算來，每一年超過100起案件，平均每4天就有一則通報案。

打開新聞，一篇篇外籍移工遭侵犯的新聞，受害者大多從事家庭看護工，與僱主關係不平等，許多僱主藉外籍移工無法轉換僱主，以及家中經濟困難需要工作的情況，對家中女性移工伸出狼爪。大部分女性移工受到侵犯後，迫於僱主的威脅不敢聲張，甚至只能逃逸。

監委王美玉表示，遭到侵犯的外籍移工通報後被警方帶走並接受安置，但與僱主之間的合約、安置前的工作薪資追討、之後的轉換合約等都需要移工自行透過勞資爭議調解才能完成，再度面對侵犯自己的僱主，對身心受創的移工無疑是二次傷害。

甚至，在等待轉換僱主期間的零收入，對擔負龐大貸款的移工也是一大難題。

勞動部、衛福部與內政部警政署內部機制的缺失，未能建立有效勾稽比對機制，使得女性移工遭到侵害的真實數據仍然不明，行政院應與相關部會共同商議解決對策，並呼籲勞動部建立相關配套措施，維護受害人權益。