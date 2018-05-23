凱度：「義美」4度蟬聯台灣民生消費品寶座

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）凱度消費者指數今(23)日發布《2018品牌足跡報告》，本土品牌「義美」以高達9成的家庭普及率，4度蟬聯台灣民生消費品市場的品牌寶座，亞軍則由「光泉」拿下，並和義美並列超過5千萬人次購買的品牌。

凱度消費者指數台灣區總經理任希詩表示，台灣整體民生消費市場金額過去兩年成長率維持2%至4%，其中能夠符合消費者生活需求與渴望的品牌，成長幅度更高。

凱度表示，在食安風暴中站穩腳步且深得消費者信賴的義美，持續開發新品如飲料類等皆表現不俗，旗下強調濃、純、無添加的「厚奶茶」在2017年8月上市後，配合好市多獨家通路販售引爆民眾搶購風潮，成功贏得愛嘗鮮又重食安的消費者青睞，是再度奪冠的關鍵。

圖片由凱度提供

據統計，在過去一年有高達9成的台灣家戶皆購買過「義美」品牌，平均購買次數高達9次，總計超過6,800萬次，消費者觸及數（CRP）更一舉成長16%，較前(2016)年增加了900萬次的消費者選購。

而乳飲品龍頭「光泉」同樣在開發新品上不遺餘力，穩健經營之下，全台家庭普及率也有超過7成，鞏固第2名殊榮。

去年第3名的「福樂」今年同樣保持好成績，一向強調健康、自然零負擔的形象已深植消費者心中，其最具代表性的「自然零」系列持續擴大客群，消費者觸及數成長18%，相當於增加600萬次的購買選擇。

任希詩說，從成長最快速的品牌來看，每一年的變動相當大，反映出品牌實力版位變化快速，能夠密切掌握消費需求脈動及積極符合市場需要，均有機會突圍佔一席之地。

今(2018)年台灣本土品牌在整體民生消費品市場中持續發威，前10大品牌排行榜及前10大成長最快速的名次內皆佔有9席，可見在地品牌深受台灣消費者的喜愛與信任，相較國際品牌，更能迅速跟上消費者的喜好和需求。

凱度消費者指數今(23)日發布《2018品牌足跡報告》，本土品牌「義美」以高達9成的家庭普及率。(圖片由凱度提供)