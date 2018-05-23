留宿不留塑　小琉球推2年期無塑低碳島示範計畫

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）環保署長李應元今（23）日在台北車站宣布，將推動為期2年的「小琉球無塑/低碳島示範計畫」，該計畫將透過5大主軸配合執行19項實施策略，從食、衣、住、行、育、樂等方面逐步落實塑膠減量工作，創造小琉球的經濟成長與生態保護的雙局面。

環保署長李應元表示，小琉球環境優美，自然生態保存良好，在岸邊就可以看到綠蠵龜在海裡悠游，每年吸引約100萬旅客造訪，然而卻也造成島內垃圾量大幅攀升，依鄉公所統計，目前的垃圾產生量每年已高達1,900噸，已經影響周遭的環境。

李應元說，一旦這些策略實施後，將逐步導引島上使用塑膠製品的使用量降低，包括餐廳於店內食用時，全面禁止使用免洗餐具、鼓勵民眾自備盥洗用品及不更換床單及毛巾的環保旅店的數量由31家提高到60家。

李應元還說，以每年100萬的旅客每個人購買一罐寶特瓶為例，將會產生100萬個廢棄寶特瓶，如在島上提供飲水機，讓遊客可以方便取得優質的飲用水，將可大幅減少廢寶特瓶的產生。如能減少一半的寶特瓶量，以每瓶600ml的瓶裝水計算，就可減少150克的碳足跡，預計每年可望減少7.5萬公斤的二氧化碳。

為了讓大家都能夠體驗我國珍貴的生態資源，環保署呼籲，要到小琉球旅遊的旅客，要自備環保杯與盥洗用具並選擇投宿環保旅店，減少使用一次性塑膠用品，逐步將小琉球打造為無塑低碳的示範島。

環保署補充，屏東縣琉球鄉是台灣唯一的珊瑚礁島，島上具原始熱帶海岸林生態。全島遍布石灰岩洞地形與珊瑚礁海岸地形，在其得天獨厚的特殊環境中，具有豐富的生態資源。夏季有黃頭鷺、家燕到訪，冬季有磯鷸、紅尾伯勞駐足，秋冬更有赤腹鷹、灰面鵟鷹前來。夏日的夜晚甚至能夠在小琉球美人洞、山豬溝一帶窺見螢火蟲飛舞。

▲環保署長李應元今（23）日在台北車站宣布，將推動為期2年的「小琉球無塑/低碳島示範計畫」。（照片由環保署提供）