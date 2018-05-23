美衛生部長WHA發言挺臺　日、澳代表跟進支持

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）第71屆世界衛生大會（World Health Assembly）週一（21）在瑞士日內瓦開議，美國、日本、澳洲三國在昨（22）日相繼為臺灣參與世衛發聲，其中美國衛生部長更表示，對於臺灣今年仍未獲邀請感到「失望」。

臺灣自2017年起，已連續兩年因為中國打壓國際空間而未獲邀請參與世界衛生大會。儘管過去幾個月來，多個友邦及友好國家、組織等，皆陸續公開發表聲明，支持臺灣以觀察員的身份參與世界衛生大會及世界衛生組織（World Health Organization）相關事務，臺灣今年仍因中國壓力而遭拒於門外。

總統蔡英文對此也在昨日批評，「臺灣沒辦法參與世界衛生大會，當然是因為對岸的政治干擾。」

而在世界衛生大會第二天的議程中，美國、日本及澳洲皆以直接或間接方式聲援臺灣。

今年一月接任美國衛生部長的艾薩（Alex Azar），在會議中便直言，基於世界衛生組織的憲章以及其工作目標，臺灣被排除在外，未能以觀察員身份參與世界衛生大會是「令人失望」的一件事。

艾薩也指出，「如此排除臺灣2,300萬人民參與世界衛生大會的做法，難以與我們共同設法解決不分國界的傳染疾病問題的理念相符合。」

澳洲代表波尚（Glenys Beauchamp）表示，在互相牽連的世界裡，世界衛生組織以及世界衛生大會唯有不排除任何群體，才是符合我們利益的做法。

日本厚生勞動省（主管醫療、勞動政策、社會保險）副大臣高木美智代（Michiyo Takagi）則發言指出，在世界近趨全球化，傳染疾病的威脅也逐漸跨越國家邊界時，「我們認為我們不應該刻意孤立某些地區。」

根據外交部，除了多國友邦以及上述友好國家之外，加拿大、德國及紐西蘭等理念相近國家，也相繼發言支持臺灣參與世界衛生大會。

外交部強調，只有在臺灣的民選政府才能代表臺灣人民，並為臺灣2,300萬人民的健康人權負責；世界衛生組織應依據其憲章精神，邀請臺灣參與世界衛生大會。