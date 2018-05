因應全球新威脅　瑞典推新版危機應變手冊

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)睽違逾半世紀,瑞典將對國內480萬戶家庭發放最新版危機與戰爭教戰手冊,教導人民如何因應新世代威脅,顯示素來以中立國自居的瑞典,也不免對紛亂的世界局勢感到憂心。

這份名為《若危機或戰爭降臨(If crisis or war comes)》的手冊,以「若生活陷入混亂,你該怎麼辦?(What would you do if your everyday life was turned upside down?)」開門見山,從緊急應變管理、瑞典的防禦現況、預警機制等三大面向,圖文並茂地教導人民如何處變不驚,對抗網路攻擊、恐怖攻擊、氣候變遷,甚至如何杜絕假消息等。

1943年二戰正酣之時,瑞典首次對人民發放這類手冊,至1961年間陸續推出更新版本,之後則僅發予各級政府官員至1991年為止。

隨著俄國於2014年吞併克里米亞(Crimea),近來也不斷侵門踏戶進入瑞典領空及領海,挑釁行徑使瑞典國安意識高漲,對於是否要加入北大西洋公約組織(Nato)等議題也再度成為焦點。

瑞典去年開始不再削減軍事支出,舉行了25年來最大規模軍演,恢復徵兵制,更與丹麥聯手研擬計畫,對抗俄國的駭客攻擊與假資訊滲透。

手冊呼籲人民思考,若陷入下列困境,該如何應對,包括暖氣停止供應、食糧難以取得、缺水,以及提款機、手機與網路皆停止運作。

瑞典政府亦意識到現今假新聞對公眾的毒害,警告民眾須注意資訊來源的可信度,因不肖國家與組織正試圖「影響我們的價值觀及因應方法,削弱我們的韌性與保衛自我的意願。」

手冊用了一整頁鉅細靡遺地提供人民居家應急法寶,例如應囤積瓶裝水、保暖衣物、睡袋、不會腐壞且可立即食用的食物。

至於若真發生戰爭衝突,手冊亦呼籲人民起身為國奉獻,16至70歲的民眾都應做好準備,共赴沙場。

瑞典新版戰爭危機應變手冊,圖文並茂。(圖/瑞典官方)