喜食油炸物   運動達人取出468顆膽結石

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）下班後來一盤鹹酥雞配飲料最能消除一天工作的疲勞了！但是要小心了，因為吃太多油炸物可能會導致膽結石發生！一名58歲中國武漢市的陳女士，日前到醫院動手術取出體內468顆膽結石，一顆顆橙黃似蜜蠟的膽結石，全部塞在陳女士的膽囊裡。醫師表示，這麼多膽結石如果掉入總膽管，可能發生阻塞，導致失去功能，甚至引發黃疸。

根據中國《新浪網》報導，住在中國武漢市58歲的陳女士，平日喜好戶外運動，游泳、划船、登山樣樣來，可以說是非常勵志了，但之前檢查時透過彩色超音波，醫生發現她的膽囊居然都是結石，正常人的膽囊與拳頭差不多大小，但是陳女士的結石太多，將膽囊撐到一個半拳頭大小。

而經由手術取出的膽結石數量也多到連醫生都不敢相信，總共有468顆，最大的直徑在1公分左右，小的也有1毫米，當陳女士看到一盤滿滿的結石時不禁楞了一下：自己一直在運動呀，怎麼會有這麼多結石呢？

武漢京都結石醫院肝膽結石科主任分析，陳女士的結石成分以膽固醇為主，可能與她平日的飲食習慣有關，而陳女士也坦誠，自己平時嗜吃油炸品，只要桌上有油炸的絕對不會放過。

醫師表示，食用過多動物內臟、油炸食品等高脂肪食物後，容易導致體內膽汁濃度過高，出現膽結石，以陳女士的案例看來，陳女士17年前的體檢就查出體內有膽結石，但沒有重視，導致結石數量越來越高，若掉入總膽管，可能發生阻塞，導致失去功能，甚至引發黃疸。呼籲民眾平日應多食魚類及海鮮類，確保飲食均衡。

醫師將取出的膽結石拿給陳女士看（翻攝自新浪微博）