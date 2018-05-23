美報告：保育物種這些國家竟可網購到　八成竟活體？！

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）總部位於美國的非營利組織國際愛護動物基金會於2017年針對法國、俄羅斯、德國與英國進行長達6星期網路廣告的追蹤，發現逾80%透過網路銷售的保育動物皆為活體，基金會23日呼籲設立相關電商規範。

綜合《法新社》（AFP）與《蒙特利爾日報》（le Journal de Montréal）的報導，國際愛護動物基金會（International Fund for Animal Welfare, IFAW）發現電商上所銷售的動物皆為保育動物，都是不能有買賣行為的，然而有些交易卻大鑽法律漏洞，被「合法」銷售。例如有業者透過1947年取得的象牙的買賣許可繼續銷售象牙，還有列為近危的赫曼陸龜(Hermann's tortoise)，只要持有在歐洲合法圈養的證明就可進行銷售等。

據調查報告揭露，有80%的動物皆為活體，又以爬行動物為居多，分別是陸龜、海龜佔45%，及鳥類如非洲灰鸚鵡、亞馬遜鸚鵡、猛禽等。還有在俄國平台調查到的大型動物如氂牛、紅毛猩猩，或是在德國平台上找到的獅子、獵豹或棕熊。

據調查報告顯示，在4個社群媒體平台及其它網站，統計到共5,381則保育動物交易廣告與訊息，估共有11,772隻受威脅的野生動物被不肖業者透過電商銷售，估計銷售金額達320萬歐元約台幣1億1276萬。IFAW認為，首次在社群媒體查到的廣告訊息(6.2%)，也許只是冰山一角。

IFAW透過本次的調查，主要呼籲規範網購平台，並希望業者能夠成立有關部門，對抗非法販售野生動物的賣家，剔除有爭議的廣告。當然還要「加強電商的相關規範，並且讓網購平台的使用者知道他們在販售這些物種時，所冒的風險」，另外則是業者不應「提供非法集團銷售管道。」