因應中國威脅 印越海軍首次聯合軍演

印度與越南海軍昨天起一連5天在越南蜆港舉行首次海上雙邊軍事演習，這是印度與亞太地區國家建立軍事聯繫，抗衡中國在印太地區軍事擴張整體戰略的一部份。



綜合印度媒體報導，印度海軍共派出匿蹤巡防艦「薩雅德里」號（INS Sahyadri）、反潛飛彈巡邏艦「格莫爾達」號（INS Kamorta）和補給艦「夏克提」號（INS Shakti）參加本次軍演，且於21日抵達越南峴港（Danang）。



印度和越南因擁有共同敵人，國防合作成為「全面戰略夥伴關係」的重要組成部分。印度國防部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）計畫6月赴越南訪問，進一步強化雙邊軍事關係。



根據「印度時報」（Times of India）報導，越南陸軍參謀長和越南海軍總司令，也將在今年稍晚訪問印度，進一步強化雙邊軍事合作。



由於中國在南海擴大軍事部署，加快修築中印爭議邊界道路，並對印度周邊國家擴大政治與經濟影響力，印度和越南對中國都相當警惕，因而加強合作，持續推動雙邊軍事關係。



印度總理莫迪曾於2016年訪問越南，宣布提供越南5億美元國防信貸額度，雙方並在此時把戰略夥伴關係提升為全面戰略夥伴關係。



印度也提供越南可攜帶核子彈頭的「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈和「天空」（Akash）地對空飛彈，同時還替越南訓練蘇愷30（Su-30）戰鬥飛行員，過去4年，還輔導越南海軍操作基洛級（Kilo class）常規潛艇。



為抗衡中國擴張，印度除與越南強化軍事關係外，也與新加坡、印尼、馬來西亞、緬甸等其他東南亞國家強化國防合作，包括擴大軍事訪問與演習，還有培訓戰鬥人員與資訊共享等。