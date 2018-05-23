藏語教育提倡者遭中國判刑　美國務院關切

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電報導）中國侵害人權行為再添一案！西藏母語教育提倡者扎西文色（Tashi Wangchuk），在被北京當局因「煽動分裂國家罪」監禁超過兩年後，日前遭判處五年徒刑，他的律師表示會再上訴。

此次判決也引起美國國務院的關切，在美東時間22日發表的一篇聲明中，國務院表示對於中國政府的判決感到「非常失望」，呼籲北京當局立即釋放扎西文色，並採取行動保護西藏民族特有的宗教、文化與語言傳統。

根據《衛報》報導，扎西文色是因參與《紐約時報》拍攝的一部紀錄片，而在2016年遭到中國政府逮捕。紀錄片描述扎西文色在西藏當地推廣藏語教學，並且前往北京控告當地政府違反中國憲法規定，各個族群享有自由使用並發展其特有的語言及文字的權利

扎西文色在紀錄片中曾提及，「當地政府控制著西藏傳統文化，包括語言及文字。表面上看起來當局好像是在協助發展，但實際上他們的最終目標是要消滅我們的文化。」

不過，扎西文色也向紐時表示，他並不是藏獨工作者。

諷刺的是，紐時的紀錄片在一月的審理庭中被拿來當作呈堂供證，在長達四小時的審訊後，法院宣判扎西文色蓄意煽動、分裂國家的罪名成立，且損及政府的國際形象、抹滅政府對待少數民族的努力。

世界特赦組織東亞研究主任羅森維格（Joshua Rosenzweig）表示，扎西文色是人權鬥士，他利用媒體工具以及中國的法治系統爭取保存西藏的語言、文化及身份認同，卻因此變成階下囚。

事實上，扎西文色遭中國監禁的消息一直以來便引起國際關切，歐洲議會（European Parliament）在今年一月便通過一則決議文，呼籲中國當局立即釋放包括扎西文色，以及臺灣非政府組織工作者李明哲等多位人權運動人士。

報導也指出，評論家認為中國當局刻意於西藏地區推廣中文，其用意是在消滅西藏文化。

在西藏，大部分的學校皆以中文授課，藏語僅為一門科目，且政府規定學校必須遵照北京制定的統一課綱來教學，內容多著重在漢人的文化及歷史。此外，修道院或私塾也禁止以西藏母語授課。

＊影片嵌自《紐約時報》