乳癌患者福音 新研究有效抑制復發

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）乳癌治療出現了重大突破。根據最新研究，科學家發現了乳癌細胞是如何轉移至其他器官後進入休眠狀態，多年後再以猛烈之勢東山再起。有了這項發現，可望為患者提供更有效的治療方式。

90%的乳癌致死病例都是因癌細胞轉移，因此科學家亟欲探究癌細胞是如何在體內潛藏多時，有時甚至數十年之久，而後又是如何甦醒、復發。

馬里蘭州美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）團隊科學家Kent Hunter指出，乳癌細胞可在患者體內透過自噬作用（autophagy）存活多時，不被發現。這也解釋了為何進行手術及化療後，仍未能根除乳癌細胞。

在第一個實驗中，研究人員將休眠的乳癌細胞注入老鼠體內，接著對半數老鼠施打抑制自噬作用的藥物，另一半則注射安慰劑藥物。第二個實驗中，團隊透過基因改造方式控制自噬作用。

結果顯示，兩種實驗都得以大大降低癌細胞存活率，且有助抑制癌細胞轉移。這項令人振奮的發現，讓醫界更能對症下藥，提高患者存活率。

不過，科學家仍須進行臨床實驗，才能確定此法是否適用於人類。至於此法可否用於對抗其他癌症，也仍須進一步研究。

研究結果22日獲刊於Nature Communications期刊。