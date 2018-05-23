〈時評〉勿讓韓國瑜影響北二都選情

高雄市長選舉，國民黨將派出市黨部主委韓國瑜對決民進黨提名的陳其邁，由於陳其邁選情穩定，落後的韓國瑜勢必窮追猛打，以拉抬個人的能見度與聲勢，一旦民進黨回了嘴，中了對方的激將法，將影響到整體選戰氣勢。



對民進黨的年底選戰策略布局，就重要就是北二都的選舉結果，因此，只要拿下其中一都，都可直接帶動蔡英文總統的連任氛圍；相反地，民進黨這次決定在新北市自提人選，若是台北市、新北市都選輸，將直接衝擊兩年後的總統大選。



因此，可以預見的是，府院黨勢必傾全力輔選北二都，尤其是新北市。國民黨也要盡全力搶攻台北市、新北市，特別是在新北市，更有輸不得的壓力，面對府院黨集中火力輔選，國民黨最好的策略就是全國遍地烽火，讓民進黨政府的砲火無法集中。



南台灣部分，國民黨幾乎毫無勝算，就算是提名韓國瑜參選，以陳其邁在地方經營20多年，加上綠大於藍的基本盤，國民黨在高雄市目前仍看不到撼動選情的可能性，但就怕是利用韓國瑜牽制民進黨的輔選戰力。



以韓國瑜上次參選國民黨主席來說，最後結果證明拿不了多少票，只有16414張選票，得票率只有5.84%，不過，在選舉過程中，韓國瑜卻是創造不少話題，而且在網路上引起許多關注。



韓國瑜投身政壇相當早，口才辨給，而且擅長議題操作，尤其在經常會用一些生動語言，吸引各界注意，在選戰正式起跑後，韓國瑜為了急起直追，肯定是花招百出，刻意招惹陳其邁，甚至是整個民進黨政府，一旦民進黨接了招，也就掉入對方的陷阱。



萬一韓國瑜透過這種方式，拉抬了個人聲勢時，產生外溢效果，讓國民黨聲勢上揚，也會造成民進黨選情的困擾，因此，最好的方式就是將韓國瑜透明化，才不會模糊選戰的主軸與焦點，讓民進黨有機會北二都再下一城。