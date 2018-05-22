2018富邦講堂為炎炎夏日

富邦講堂繼4月色部義昭、5月李取中、黃威融及小山薰堂的精彩演講，緊接著有來自上海的杜心月、臺北的蕭有志、香港的劉鳳霞、新加坡的Jason Chen，探尋無牆美術館的城市案例，一同討論藝術如何灌溉社會價值。 6月邀請瑞典廣告公司Åkestam Holst的藝術總監Michal Sitkiewicz及文案寫手Rickard Beskow來分享IKEA廣告設計背後的思維，及知名畫家幾米暢談他20多年的創作，七月更有建築大師平田晃久分享他在城市的建築創作，在炎炎的夏日為大家補充滿滿的創意與美學能量。

富邦藝術基金會執行長翁美慧指出，基金會一直致力推動各項業務，努力從世界各地邀請各式各樣國際級的藝術家、設計師、講師來台，除了擴大台灣民眾的視野，也不斷地以美學實力，持續與大眾分享藝術生活的美好。富邦講堂成立於2000年，每年固定舉辦季節主題課程，課程包括飲食文化、家居風格、古典音樂、電影、藝術投資、建議、旅遊、古典文學…等。今年邁入第18年的富邦講堂，累積舉辦超過1,863堂課程，邀請超過755位國、內外講師，超過18萬人次參與。

本周六(5/26)的無牆美術館論壇，邀請四個城市：上海、台北、香港與新加坡，分享藝術如何與市民共享，告訴你城市五官如何細細妝點，藉由創意勾勒眉宇之間的神采，牽引出城市的表情與個性。尚未報名的民眾可儘速上官網報名，免費報名網址： https://fubonart.kktix.cc/events/20180526vfp。