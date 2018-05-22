WMA發表談話　蔡英文：臺灣健保是全球典範

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（22）日以錄影方式在世界醫學協會（World Medical Association）大會上發表談話，強調臺灣的全民健保制度已實現世界衛生大會「全民健康覆蓋」的目標，相信臺灣的經驗能為全球衛生事務做出貢獻。

世界衛生大會（World Health Assembly）於週一（21）在瑞士日內瓦登場，儘管臺灣友邦及友好國家及組織，包括世界醫學協會，皆陸續公開發表聲明，支持臺灣以觀察員的身份參與世界衛生大會及世界衛生組織（World Health Organization）相關事務，臺灣今年仍因中國壓力而遭拒於門外。

今日蔡總統透過錄影方式，在世界醫學協會大會上發表談話，她表示實現全民健康覆蓋（Universal Health Coverage）是世界各國在2015年商定永續發展目標（SDGs）時所設定的目標之一，也是今年世界衛生大會的主軸。

蔡總統接著指出，臺灣早已於1995年開辦全民健康保險，所有國民自出生起，不分性別、年齡、貧富等狀況，均享有平等就醫的權利；除此之外，基於人權與平等，在臺灣工作或合法居留的外國人，以及入監服刑者均已納入健保的保護傘下，沒有任何人被遺漏。

蔡總統提及，臺灣全面性的健保計畫，讓每個人都能獲得必要的醫療服務，從一般感冒到器官移植，健保都有給付，完全符合聯合國永續發展的健康保障目標，與此同時「我們的全民健保保費不到個人月薪的百分之5，整體醫療費用支出占國內生產總值（GDP）比率不到百分之7」。

此外，蔡總統也提及政府對於低收入戶、近貧戶、失業者等，均提出不同的保費方案，以降低醫療不平等，也針對醫療資源不足地區推動醫療改善計畫，像是在偏遠地區實施全民健保整合醫療服務等，民眾滿意度高達百分之85以上。

蔡總統表示，自從全民健保實施以後，再也沒有民眾因位高額醫療費用而破產，對於許多發展中的國家而言，臺灣的全民健保制度正是一個最佳典範，「相信臺灣的經驗可以做為範例，我們很樂意為全球人類的健康福祉貢獻一分心力。」

世界醫學協會成立於1947年，是一國際獨立醫學聯合會，由專業的醫學組織所組成，目前成員有112個國家的醫學組織，包含超過1,000萬名醫師。臺灣醫師協會（Taiwan Medical Association）也是其會員之一。