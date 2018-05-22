移工籲勿輕信外界誘惑失聯  避免誤觸法令

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署臺南市第一服務站為使移工朋友了解自身權益，避免誤觸法令，與臺南市專勤隊合作，前往工廠辦理「移工朋友相見歡」活動，呼籲移工朋友遇到任何疑慮先向政府單位協助，不要無故失聯。

根據統計，全台移工的人數高達68萬人，大部分是產業或社服類社工，成為台灣經濟發展不可或缺的支柱。但部分移工因經濟、感情、生活環境問題而離開僱主處，成為失聯移工，在沒有保障下從事各種危險工作，甚至被非法黑心僱主或仲介剝削而不敢聲張。

一位泰籍移工阿萬在宣導活動現場分享家人經歷，已經來台六年的阿萬告訴大家，過去經常有人勸阿萬離開工廠去打工，工資不菲還能回國蓋房子。但是阿萬絲毫不心動，因為阿萬的哥哥就曾因為聽信非法仲介的話，離開工廠去打工，卻發現打工現場衛生條件很差，工作受傷被非法僱主趕走，阿萬的哥哥只好自首回國療傷。

現在阿萬只要聽到身邊的移工朋友想「落跑」去打工，都會勸導他們不要做傻事。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，阿萬哥哥的經歷聽了讓人覺得很惋惜，但這也是不少失聯移工的真實遭遇。許多移工朋友因不熟悉法律規定而誤觸法網，輕則罰鍰，重則可能面臨刑罰或遣送回國，呼籲移工朋友如有疑慮或任何問題，一定要詢問各地移民署服務站，或撥打「1995」勞工諮詢申訴專線，各單位都很樂意為移工朋友提供關懷及協助。