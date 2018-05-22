中國威逼 20家航空業者將台灣標註為中國領土

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中國民航局4月25日致函36家外國航空公司，要求其網站將台灣標註為中國的一部分。儘管美國本月強烈譴責，呼籲業者聯手抵制中國的不合理要求，然而，美聯社22日報導，已有20家航空業者向中國低頭。

中國在信中要求各家航空公司於30天內限期改善，否則將移送法辦、無法在中國繼續營業。距此最後通牒僅剩3天，美聯社發現以下業者皆已修改網站內容，以符合中國規定：

加拿大航空（Air Canada）、德國漢莎航空（Lufthansa）、英國航空（British Airways）、芬蘭航空（Finnair）, 嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）、韓亞航空（Asiana Airlines）、菲律賓（Philippine Airlines）。

以下業者也將台灣列為中國領土，但美聯社無法確定其何時開始如此標註：

北歐航空（SAS airlines）、瑞士航空（Swissair）、馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、宿霧太平洋航空（Cebu Pacific Air）、俄羅斯航空（Aeroflot）、義大利航空（Italy’s Alitalia）、奧地利航空（Austrian Airlines）、模里西斯航空（Air Mauritius）、阿聯酋的阿提哈德航空（Etihad Airways）、西班牙伊比利航空 （Iberia）、以色列航空（EL AL）、蒙古航空（MIAT Mongolian Airlines）、俄國的西伯利亞航空（S7 Airlines）。

美聯社指，隨著中國加強打壓台灣外交生存空間，國際企業陸續向中國屈服。美國服飾業者GAP本月因T恤上的中國地圖缺了台灣而道歉，並將產品下架。達美航空（Delta Airlines）、萬豪國際集團（Marriott）、Zara，及醫療業者美國美敦力公司（Medtronic），也都於今年1月因指涉台灣為國家而公開致歉。