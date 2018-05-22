台中文學行旅 與作家筆下建築風景相遇

在台中，有許多老建築承載著在地人難忘的記憶，也因著新建築的誕生為地方開啟了嶄新的故事，將它們書寫成冊，陳列於圖書館展示架上，成為旅人翻閱這座城市的最佳嚮導。

「台中公園往一中的出口會經過中興堂與台中圖書館的後方，一是圖書資源寶庫，一是表演藝術的廳堂，兩座最具代表性的藝文空間毗鄰而立，我每次行經此地，總是無比的感動，心想，學校坐落在如此的文教區，真是幸福的極致。」

——路寒袖〈我的文學輿圖〉

作家路寒袖文中指的台中圖書館，即是當時的台灣省立台中圖書館，他就讀台中市立台中第一高級中等學校（一中）時，第一次到圖書館借書便是在此，也是他大量閱讀中西方文學作品的資源寶庫。

如今，圖書館已從當時的台灣省立台中圖書館，變身為國立台中圖書館，而至國立公共資訊圖書館精武分館，到現在由台中市立圖書館營運管理的精武圖書館。雖然隨著時代、使用需求的變遷，建築外觀與內部空間已和過往大不相同，但不變的是圖書館推動閱讀的初衷。





改裝後的精武圖書館。

精武圖書館 老靈魂新面貌

踏入館內，歷經一年半環境改善工程的精武圖書館，以白色為空間主色調，紅木紋書櫃為次色調，並大量採用大片玻璃落地窗，使移除層層隔間後的圖書館，變得通透明亮。除此，在逛完四層樓的圖書館空間後，是否發現其它特別之處？精武圖書館主任江芊儒解惑，是「燈具」。館內於閱讀區使用T5燈管；在書櫃區裝上投射燈；展示（覽）區配以大型投射燈；窗邊區則懸掛吊燈。燈具將內部空間分為四大區塊，但彼此間卻又相互交織在圖書館各個不同的地方，希望以此為設計，達到學習、休息平衡的效果，讓使用者來到館內不會只通往單一的目的地。不論是進館閱讀的民眾、看展的觀賞者，抑或只是來參觀、逛逛的人，都能在走動的過程中，巧遇事前沒有預想會看到的書籍、展覽等，可藉此體驗不同區域的感覺與氛圍。

其中每層樓都設有展示（覽）區，是這次空間改造的重點。江芊儒說，館內有許多資源，「我們主動透過主題的展出，讓使用者迅速接觸到每個不同區塊的資源，進而燃起他們對閱讀的興趣。」像是三樓的主題圖書區，便打破以分類號排架的方式，歸納並將一般大眾使用率高的旅遊、手作、食譜、健康生活、園藝花藝、投資理財等主題圖書匯聚在一起，透過展示讓使用者快速找到感興趣的書籍；也透過與五樓至七樓的台中社會創新實驗基地合作，在青少年專區舉辦展覽或是開設工作坊、課程等等，讓高中生以多元的形式接觸、喜歡上閱讀。

而一樓展區正在展出的是台中公園常民文化展「歲月流金——台中公園時光漫步」，訴說著台中公園自設立以來，陪伴一代又一代的台中人，走過百餘年歲月。隨著歷史更迭，公園裡的建物興替、景觀變化、事件活動，都具體刻畫出從清朝以來的發展歷程。展覽透過照片、古地圖和新聞報導，讓參觀的旅人可以了解台中公園的發展脈絡。在公園中的湖心亭（舊稱為池亭、中正亭），為雙併式頂涼亭、白色混凝土扶臂柱、木造梁柱及窗扇構成，融合了日式典雅與西式的穩健。從闢建以來，即為台中市地標性建物，有許多圖徽都以湖心亭代表台中，像是台中市政府府徽，便是其中一個例子。另外，還有勝利碑、望月亭、廣播放送塔、台中物產陳列館、縣社台中神社殘蹟……，皆是台中人共同的記憶。

若想進一步了解台中，可於精武圖書館「台中學」館藏特色區書牆上，挑選幾本書籍，坐在窗邊閱讀台中豐厚的文化歷史，伴隨著窗外台中公園的景貌，遙想昔日所承載的在地記憶。





伴隨著精武圖書館窗外的綠意，閱讀台中豐厚的文化歷史。

台中作家典藏館 展出60位台中作家

接著通往五樓的台中作家典藏館，它是台中文學館的延伸，典藏了曾在台中出生、生活、寫作的台中作家經典文物、作品、照片等，透過常態展示，讓參觀者更加認識作家的創作與故事，同時感受美學與文學並行的空間。

步入館內，整面的「作家群像牆」，以攤開來不同大小的書本為設計，形成不規則的排列組合，如同每一年代，跌宕生姿，波瀾變化的故事。「作家常設展」則依年代排序，從1900年出生的作家葉榮鐘到1983年的江凌青，展示出60位台中作家紀事、照片及創作，藉以了解作家的生平與文學脈絡。「手稿與文物展」以手稿（或復刻本）、紙本文物、作家的物品為展出，像是林德俊以詩歌構成的象棋、林廣將〈霧色〉寫於葉子上的詩作、林沈默精心製作的結婚特刊等等，皆真實反映出作家的深刻情感。而「數位影音室」則播放著台中作家的訪談形象紀錄片，同時導入雲端數位資訊設備，讓參觀者隨時都能觀看、了解每位作家。

在精武圖書館二樓也設置了台中作家專區，蒐集約200位台中作家著作，並常態辦理作家著作展，加深到訪者對台中作家及其作品的認識。





台中作家典藏館「作家群像牆」形成不規則的排列組合。

台中文學館 地方文學搖籃​

日本時代的舊宿舍

留落來

百外年的大欉榕仔……

——林武憲〈一個好所在——台中文學館〉

隨著《行走的詩：獻給台中的五十首地景詩》作家林武憲的詩作抵達台中文學館。驚見一棵約有3層樓高的老榕樹，形成壯觀的氣根廊穴，道出一段長遠悠久的歷史。台中文學館原為1932年落成的日式警察宿舍群，2009年台中市政府文化局登錄為歷史建築，以「台中文學館」為定位，進行修復與活化再利用工程，於2016年8月26日正式啟用。台中文學館全園區共分為6棟館舍，包括常設展區、主題展區、兒童文學區、研習講堂、主題餐飲區及行政區，以展覽、研習、推廣為主要用途，記錄了台中文學發展的軌跡與在地文學家的成就。

走進常設一館，它是昔日警察署長宿舍，因此規制最為宏大、做工最為精美。館內的展示主題包括「台中文學大紀事」、「文學社群叢刊」、「台中文學搖籃」、「文學關懷與批判」及「文學貢獻獎特區」等；而常設二館則設有「作家影音區」、「坐看文起時互動區」、「山海屯城區文學風景」、「發現台中文學地圖」、「台灣縣八景詩」等展區。展出形式活潑多元，除了靜態展出，還有互動體驗。旅人可將指尖輕觸螢幕，它將帶你進入作家筆下的場景，感受作家曾在台中發生的點點滴滴，挖掘台中文學地圖。





老榕樹壯觀的氣根廊穴道出台中文學館建物的悠久歷史。

台中放送局 廣播歷史記憶

放送記憶

放送歷史

時間的軌跡凝結在聲波……

——李敏勇〈放送之音，歷史之影——台中放送局〉

在2002年由台中市政府文化局登錄為歷史建築的台中放送局，緣起於日本昭和天皇的登基大典，當時在台灣的日本人也希望能聽到實況轉播，因而於1935年催生出台中放送局，作為報導、教化、娛樂節目的放送。台灣光復後，於1925～1998年中廣台中台時期，一直是中部地區重要的廣播台。

台中放送局的主體建築屬於「過渡式樣」建築，即無華麗裝飾的現代建築，只有在細部以西方歷史式樣元素裝飾。建築構造共有94扇窗戶組成，被譽為擁有最多扇窗戶的歷史建築物。旅人可隨著時間、天氣的變換，賞析窗戶映照出來的光影變化，將它書寫成一首詩作。





台中放送局的主體建築屬於「過渡式樣」建築。

​台中市立圖書館北區分館 飄散書香的知識燈籠

浪漫的詩意隨著微風吹拂，來到了台中市立圖書館北區分館。江芊儒說：「入夜後的圖書館外觀，就像一盞飄散書香的知識燈籠。」透過玻璃帷幕可看見館內的館藏擺設、使用者閱讀的樣貌、舉辦活動的熱鬧氛圍……，讓人想走進圖書館一探究竟。

首先進入虛擬實境體驗室，戴上VR眼鏡，體驗虛擬實境館舍導覽，了解圖書館樓層分配與區域規劃。在「飲食文化」特色館藏專櫃，不論是飲食風格、飲食地圖、飲食文學等，皆能以閱讀豐富飲食生活；兒童室提供的則是繪本、兒童小說、兒童知識性讀物、0～5歲圖書、育兒圖書、外文兒童圖書，還有多元文化專區，讓親子、家庭可以享受共讀的美好時光……。不論走到哪個區域，都能感受到閱讀與在地生活的親密連結。江芊儒說，圖書館與隔壁民宅建築間距僅鄰0.5公分的距離，未來將持續以親民的姿態服務使用者。

入夜後的圖書館外觀，就像一盞飄散書香的知識燈籠。（台中市立圖書館北區分館提供）

＊本文出自於《書香遠傳》（https://www.nlpi.edu.tw/JournalListC003313.aspx?Cond=0ef36994-7255-4bdb-9f95-3eeaae1ff3ac），未經同意禁止轉載