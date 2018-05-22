「翟神」和沛科技減資99.99％　網友:股東「一秒變粉塵」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）由「翟神」翟本喬創辦的和沛科技，決議減資99.99%，引發外界關注股東權益問題。但由於該減資案已獲股東會無異議通過，程序上依法並無不合。
《經濟日報》引述經濟部官員說明，減資需經股東會同意，《公司法》僅規定公司虧損超過一半，必須召開股東會報告，但並未限制減資幅度。
由於和沛科技日前召開股東會，出席股東無異議通過減資補虧、再行增資營運，一切符合程序。
中央社報導，翟本喬在2013年一手創立和沛科技，主要是提供企業雲端服務解決方案，過去風光一時，2014年時曾得到鴻海投資。但2017年1月證實裁員，今天又傳出公司將以2100萬股換1股，減資幅度99.99%，網友得知消息後紛紛感嘆，這家公司的股東根本「一秒變粉塵」。
翟本喬今（22）日稍早也在個人臉書上表示，可以理解部分股東對股權消失這件事感到不滿，但他在員工認股前就已經講了很多次，「如果這筆錢沒有了你會怪我的話，請不要投資。」
翟本喬聲明中寫道，此次減資是2,100萬股換1股，鴻海集團以鴻佰科技及鴻揚創投各投資了2,000萬股，相關投資也是歸零。這是在前幾天的股東常會上，包括鴻海代表及小股東的代表一致通過。
他說，2100萬股，面值1元，「也就是說我自己光是帳面也賠了超過2100萬元。這在新創界並不少見，但對一般不是圈內的人，可能就以為是大新聞了」。
翟本喬臉書PO文指出：
和沛科技去年裁員的時候，很多人都問說為什麼不直接收掉就好？當然，我可以變賣公司資產，清算完畢後直接解散就好，而會計帳上試算完後股東事實上也是拿不到任何東西，這和今天減資到接近零有什麼不同？
有很大的不同。
責任。
和沛科技的產品 ArkEase Pro 有不少客戶在用，很多都還在保固期之內。直接解散的話，這些客戶的產品都成了沒人維護的孤兒。IT 產業界的朋友大概都知道這種狀況，通常只能摸摸鼻子，再掏一筆錢買新的產品來換掉。
但和沛科技不是一個會推掉保固責任的公司。如果我們就此解散，賴掉這些責任的話，那才叫做惡性倒閉。
所以我們花了不少功夫和成本，把產品 debug 完善，再連同一個小團隊一起轉移給了網擎資訊，讓好的產品可以繼續存在，而舊的客戶也可以得到妥善的服務。這件事沒有驚動很多人，但關心的朋友可能在去年九月有注意到。這裡要感謝廖總經理和高董事長的大力支持，促成一件美事......
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有些沒什麼產業經驗的股東會對股權消失這件事感到不滿，這是可以理解的。我不會在事後才來說什麼投資有賺有賠的話；事實上，我在員工認股之前就已經講了很多次：如果這筆錢沒有了你會怪我的話，請不要投資。當然，有些人有選擇性失憶，只記得自己認定的事情。
這次的減資，是2100萬股換1股。鴻海集團以鴻佰科技及鴻揚創投各投資了2000萬股，所以用2100萬比1，鴻海的投資也是歸零。這在前幾天的股東常會上，是包括鴻海的代表以及小股東的代表一致通過的。
2100萬股，面值1元，也就是說我自己光是帳面也賠了超過2100萬元。這在新創界並不少見，但對一般不是圏內的人，可能就以為是大新聞了。實在不好意思，驚動了大家。
前一陣子我對時事一如往常發表評論的時候，有不少酸民留言說自己公司經營不好還來管總統的事，而看不慣這種辯不過就人身攻擊態度的朋友就會不爽而反擊。我對酸民的存在其實是持正面看法的，因為那代表我們國家有言論自由。我不必做得比總統好才能批評總統，同樣的，別人也不必做得比我好才能批評我。
我不介意別人證明我們國家有言論自由。