「翟神」和沛科技減資99.99％　網友:股東「一秒變粉塵」

​（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）由「翟神」翟本喬創辦的和沛科技，決議減資99.99%，引發外界關注股東權益問題。但由於該減資案已獲股東會無異議通過，程序上依法並無不合。

《經濟日報》引述經濟部官員說明，減資需經股東會同意，《公司法》僅規定公司虧損超過一半，必須召開股東會報告，但並未限制減資幅度。

由於和沛科技日前召開股東會，出席股東無異議通過減資補虧、再行增資營運，一切符合程序。

中央社報導，翟本喬在2013年一手創立和沛科技，主要是提供企業雲端服務解決方案，過去風光一時，2014年時曾得到鴻海投資。但2017年1月證實裁員，今天又傳出公司將以2100萬股換1股，減資幅度99.99%，網友得知消息後紛紛感嘆，這家公司的股東根本「一秒變粉塵」。

翟本喬今（22）日稍早也在個人臉書上表示，可以理解部分股東對股權消失這件事感到不滿，但他在員工認股前就已經講了很多次，「如果這筆錢沒有了你會怪我的話，請不要投資。」

翟本喬聲明中寫道，此次減資是2,100萬股換1股，鴻海集團以鴻佰科技及鴻揚創投各投資了2,000萬股，相關投資也是歸零。這是在前幾天的股東常會上，包括鴻海代表及小股東的代表一致通過。

他說，2100萬股，面值1元，「也就是說我自己光是帳面也賠了超過2100萬元。這在新創界並不少見，但對一般不是圈內的人，可能就以為是大新聞了」。

翟本喬臉書PO文指出：

和沛科技去年裁員的時候，很多人都問說為什麼不直接收掉就好？當然，我可以變賣公司資產，清算完畢後直接解散就好，而會計帳上試算完後股東事實上也是拿不到任何東西，這和今天減資到接近零有什麼不同？ 有很大的不同。 責任。 和沛科技的產品 ArkEase Pro 有不少客戶在用，很多都還在保固期之內。直接解散的話，這些客戶的產品都成了沒人維護的孤兒。IT 產業界的朋友大概都知道這種狀況，通常只能摸摸鼻子，再掏一筆錢買新的產品來換掉。 但和沛科技不是一個會推掉保固責任的公司。如果我們就此解散，賴掉這些責任的話，那才叫做惡性倒閉。 所以我們花了不少功夫和成本，把產品 debug 完善，再連同一個小團隊一起轉移給了網擎資訊，讓好的產品可以繼續存在，而舊的客戶也可以得到妥善的服務。這件事沒有驚動很多人，但關心的朋友可能在去年九月有注意到。這裡要感謝廖總經理和高董事長的大力支持，促成一件美事......

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