小時候胖不是胖？ 研究：成人後高達7成肥胖機率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）小時候胖不是胖？別再相信這個錯誤觀念了！根據研究指出，兒童若肥胖會增加罹患慢性疾病，如心臟血管疾病、糖尿病及某些癌症的風險。小學時期肥胖的兒童，在成人後有6到7成仍然肥胖；而國中時期的肥胖，將來更高達7到8成也是肥胖成人，且會增加成年期的肥胖併發症、心理的不良影響。

國民健康署提醒，兒童的體位要維持在正常的範圍，才能讓孩子的健康贏在起跑點，並呼籲家長要隨時掌握小朋友體位(包含過重、肥胖、正常、過輕等類型)。孩子是否符合健康體位？可參考衛生福利部公布之「兒童及青少年生長身體質量指數(BMI)建議值」，當BMI超過該年齡層的85百分位時為過重，超過95百分位時為肥胖。

若體位為過重、肥胖，就必須從健康飲食、身體活動及充足睡眠三管齊下，並呼籲家長跟學校要齊力合作，才能事半功倍。

一、健康飲食

1.自備水壺， 以「白開水」或「無糖」飲料取代含糖飲料。

2.適量取代大份量食物；降低吃甜食、零食、速食、高脂、高糖等。

3.新鮮蔬果多樣性；多攝取原態食物；以全穀類取代精製穀類食物。

4.每天吃早餐；鼓勵家長與小孩在家中一同吃健康晚餐；不要邊看電視邊吃飯。導師陪同學生用營養午餐，教導健康飲食的重要。

二、身體活動

1.世界衛生組織建議兒童及青少年每天都應至少達到60分鐘以上中度身體活動，即每週累積420分鐘以上。

2.配合兒童發展階段，搭配多樣化的基本動作型式:如走、跑、跳、攀爬等移動性技能，鼓勵下課時，學生至戶外運動。

3.在適宜溫濕度多運動，運動前補充水分、運動中定時喝水(每20分鐘補充水分)。

4.降低每日(含假日)觀看螢幕時間，每日少於2小時，避免靜態久坐生活。

三、充足睡眠

鼓勵養成規律生活習慣，避免晚睡及熬夜，每天至少睡眠8小時。