(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓的網軍部隊，除了幫助金正恩取得國外機密資料外，更爲他的國家，賺進大把銀子。他們到底賺（偷）了多少錢呢？媒體報道，答案是將近台幣200億元。

美媒《Quartz》報導，一位南韓情治單位内部人士指出，北韓駭客共為金家偷了6億5000萬美金，將近新台幣200億元。另外，他強調這些還只是已知的部分，實際金額恐怕會更驚人。

報導指出，金正恩相當重視網軍，有駭客天分的年輕人，除了可以進入頂尖大學，將來人生一路順遂外，他們的家人也可以雞犬升天，一起搬家到首都平壤居住，享受北韓鄉村難以想像的榮華富貴，例如24小時熱水、穩定供電、以及珍貴食物，像是香蕉。

《Quartz》分析，金正恩給這些駭客甜頭，其實是另有目的。

爲了順利執行對外網路攻擊，金正恩勢必得允許這些網軍，自由瀏覽境外網站，讓他們可能接收國外消息，而萌生叛變念頭。爲了防止叛變，金正恩便給駭客家人良好待遇，把他們當作人質，迫使駭客繼續對金家王朝效忠。

另外，外媒還報導過其他北韓網軍的驚人消息。

例如南韓《朝鮮日報》日前報導，北韓勞動黨管轄的駭客集團，為了賺錢，編寫了知名網路遊戲「天堂」和「突擊風暴」的作弊外掛程式，並交由南韓遊戲業者進行販賣，再命其將販賣所得約三百萬台幣，匯至北韓方指定的戶頭。

南韓法院依違反國家保安法，判決南韓遊戲業者有罪。雖然這不是第一次有南韓遊戲業者和北韓合作，販賣破壞遊戲公平性的外掛程式。但這是首次發現雙方長期接觸，並保持穩定資金往來，而遭到國家保安法處罰。

判決書中指出，被告從2010年9月開始，在中國和北韓政府出資的「綾羅島資訊中心」（릉라도 정보센터）有往來。

「綾羅島資訊中心」隸屬於幫金正恩家族籌錢的北韓「勞動黨39號辦公室」管轄之「朝鮮綾羅島貿易總公司」（조선릉라도무역총회사）。該公司總部在北韓首都平壤，並在中國杭州和丹東設有分公司。

「綾羅島資訊中心」負責開發外掛程式，來幫金正恩籌得統治北韓所需的資金。

法院稱，被告在2013年從「綾羅島資訊中心」拿到線上遊戲「天堂」的「自動打怪」外掛，並販賣給大量玩家。

所謂的自動打怪外掛，是指可以自動和遊戲中敵人戰鬥，幫助玩家不費時間，快速提升等級並取得寶物的外掛程式。除了「天堂」之外，被告還積極參與販賣其他遊戲的外掛程式。

法院判斷，在雙方互動過程中，被告已得知他們是在為北韓服務。法院調出被告聊天室記錄，指出北韓人員曾向被告說「我們每從老闆（指被告）那裏領50塊人民幣。就會貢獻40塊人民幣給國家」，明確表示販賣外掛程式之所得，會進到金正恩的口袋。

儘管如此，被告還是持續和他們交易，並且匯了數百萬台幣的金額，進入他們的戶頭。

雖然在過去也曾有類似事件，但當時由於金額只有三萬多台幣，因此法院沒有援引國家保安法進行判決。但是在本次事件中，不只雙方交易金額達數百萬台幣，而且聊天室記錄內容也相當完整，可說是罪證確鑿。

在金融方面，北韓網軍表現也相當「出色」。

南韓《東亞日報》報導，美國國家安全局前官員普里西拉·森内（Priscilla Moriuchi）在《美國之聲》等媒體的採訪中表示，北韓現在大概有1萬1000個比特幣，並估計如果北韓在去年12月中旬最高點脫手的話，現在應該已經有2億1000萬美元進帳。她猜測，北韓是透過「挖礦」和駭客攻擊方式，來取得這些虛擬貨幣。

另外，森内還強調，北韓絕對已經將虛擬貨幣，轉變成能夠支援核武計劃的現金或是物資，並表示由於虛擬貨幣比武器和毒品等違法商品，更容易生産和交易。因此國際社會必須攜手合作，加強對虛擬貨幣交易網站的管制，徹查北韓戶頭，並了解他們如何移動虛擬貨幣。

森内說，透過這樣的合作，可以幫助處理北韓問題的調查機構，加強證據文件説服力。

北韓網軍幫金正恩偷多少錢？外媒：台幣200億元

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