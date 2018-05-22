玩煙火引森林大火  少年判賠10億

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國俄勒岡州鷹溪去年9月發生森林大火，火勢延燒2個多月，近2萬公頃林地及4間房屋被完全燒毀，大火直到11月底才完全被撲滅。起火原因是一名15歲少年向灌木叢亂丟煙火而釀成災禍。法院宣判此少年必須賠償3660萬美元。

根據報導指出，俄勒岡州胡德河郡巡迴法院（Hood River County Circuit Court）法官歐爾森（John A. Olson）21日裁定，這名少年被判處緩刑5年，必須就森林大火向美國國家森林局（U.S. Forest Service）、美國俄勒岡州交通廳（Oregon Department of Transportation,Oregon DOT）及大火中家園慘遭燒毀的民眾等賠償損失3660萬美元，進行1920小時社區服務、​以及寫下152封道歉信給那些受到這場大火影響的民眾。

這名少年在2月份承認，是他將點燃的煙火扔進附近峽谷，火花引燃乾燥的灌木叢，導致起火。

據調查，這場火災造成俄勒岡州鷹溪近2萬公頃林地被燒毀，耗費消防費用超過2000萬美元，400戶居民遭撤離，部分學校停課或提早下課，因山火造成的大量灰燼進入大氣層，整個俄勒岡州也被落下的煙灰籠罩。

這名少年因未成年，法院未公佈他的姓名。

但他的母親在去年11月時向媒體供稱這場大火雖然是她兒子造成的，但是對她兒子也是個嚴重的創傷。

少年的委任律師則認為3660萬美元的高額賠償金太荒謬，違反美國憲法與俄勒岡州法律。但法官歐爾森則認為這個賠償金額並沒有超過少年所造成的經濟損失。

法院指出，被告少年由於年級尚小無法負擔，將授權監管單位為被告擬訂賠償計畫，緩刑期間表現良好的話，可分期在10年內支付賠償金。

2017年俄勒岡州鷹溪森林大火延燒2個多月（美聯社）