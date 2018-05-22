蕭敬騰自爆擔任金曲獎主持人內幕：我沒答應啊

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 金曲歌王蕭敬騰在2018第29屆金曲獎今(22)日舉行的金曲獎典禮主持人公佈記者會上證實自己即將擔任今年的主持人。

今日在記者會中他自爆自己原則上並未答應擔任本屆金曲獎的主持人，他僅聽到經紀人與他提到關於受邀一事，而下一次就是要去開會，而在會議室門外的牆上已經寫著「金曲主持人—蕭敬騰」。不過基於與總製作人陳鎮川很熟再加上本屆金曲獎創新的概念，決定接下主持棒。他更笑著提到自己在會議上就猶如自己「省話一哥」的稱號，在會議上隻字未提。他在今日的記者會上他多次搞笑表示也許下次再召開一次記者會，就是跟大家說抱歉的時候了。

而被問及為何沒想過找搭檔一起主持？老蕭則表示：「就好像為什麼找我一樣，因為找我已經是件很奇怪的事情，我怎麼去找別（跟我一起搭檔）？如果他們知道是要跟我搭應該就嚇死了，沒有人會來。」他也在記者會打趣地說，自己會極力爭取出場次數少一點寫，並與到場的媒體以及粉絲喊話，「如果到時真的卡的話，希望大家可以來一些掌聲，化解一些很乾的場面。」

記者會結束前也播放了蕭敬騰圈內好友給予他的祝福，包括A-Lin黃麗玲、澎恰恰、林宥嘉、吳宗憲等人都錄製影片獻上祝福。其中侯佩岑虧老蕭「留點事情給他們做」，潘瑋柏大讚老蕭「冷面笑匠」功力，即時在舞台上笑也會讓大家覺得非常歡愉。羅志祥開玩笑爆粗說：「What the...」，而庾澄慶則封本屆金曲獎將會是「史上時間最短的一屆」。

今年第29屆金曲獎星光大道主持人則是今年第九次主持星光大道的Dennis與第三次主持的綜藝節目主持人Lulu。

《第29屆金曲獎頒獎典禮》將於6月23日在台北小巨蛋舉行。