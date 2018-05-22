川金會在即出變數 文在寅訪白宮挽救

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天將與南韓總統文在寅舉行重要會談，可能決定與北韓領導人金正恩備受矚目的峰會能否如期舉行。專家認為南韓誇大北韓談成協議的意願，預期文川會將傳火藥味。

文在寅飛到華府，挽救美國與北韓罕見的外交融冰機會。美國與北韓高峰會即將登場，現在卻出現變數。

川普同意6月12日在新加坡與難以捉摸的金正恩會面，但史上首見的美國與北韓高峰會如今陷入不確定性，雙方都表現了保留態度。

南韓夾在美國與北韓中間，對金正恩挑釁的武器測試感到擔憂，也對川普放話即將開戰的好戰言論感到不安，成為居間斡旋這兩個冷戰敵國會談的關鍵角色。

文在寅3月派出國家安保室長鄭義溶訪問白宮，傳達北韓提議會談的邀約，以及北韓可能願意放棄核武的口信，讓局勢緩解的前景顯得誘人。

川普立刻接受會談邀約，認為這是「敲定協議」與避免軍事對抗的大好機會，令來訪賓客、幕僚與全球大感意外。

接著，兩韓舉行一系列劃時代會議，蓬佩奧（Mike Pompeo）先後以美國中央情報局（CIA）局長和國務卿身分二訪平壤，再來是3名美國公民獲得北韓釋放。

不過，在川普多次歡呼取得外交勝利後，北韓放棄核武的意願現在出現變數。

月初，北韓譴責美國提出的「片面棄核」要求，又在最後一刻取消兩韓高階會談，抗議南韓與美國的聯合軍事演習。川普對此回應，川金會可能辦成、也可能辦不成。

不過，川普後來向金正恩保證，若棄核將可繼續掌權，再度讓許多人感到意外，並表示金正恩突然改變態度，可能是受中國國家主席習近平指點。

分析家認為，現在察覺到的北韓步調放緩，證明他們一直擔憂的事情成真，也就是平壤可能在玩拖延戰術，希望國際放寬制裁與「最大施壓」，要不就是南韓過度扭曲敲定協議的可能性。

卡托研究所（CATO Institute）學者葛梅茲（Eric Gomez）說：「目前導致情勢升溫的事件，反映出美國與北韓存在龐大且危險的預期落差。」

他說：「非核化對北韓來說不是不能談，只是北韓期望談非核化前，美國能結束所謂的『敵對政策』。」

距離川金會登場時間僅剩幾週，目前不清楚雙方要談什麼，或峰會告吹的話有什麼發展，一些兩韓關係觀察家預測文川會將傳出火藥味。

去年接受英國廣播公司（BBC）訪問因萌娃亂入而爆紅的釜山大學教授凱利（Robert Kelly）也提出他的見解，他說：「看來越來越像是文在寅政府誇大北韓達成協議的意願。文在寅可能會挨上一頓臭罵。」

聯合新聞通訊社引述青瓦台官員說法報導，文在寅「可能會告訴川普總統，對金正恩該有與不該有什麼期待」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070522