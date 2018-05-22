長者長期貧血、胃口差 恐為骨髓纖維化

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）家中長者有莫名長期腹痛、食慾不振、皮膚搔癢、骨骼疼痛等症狀嗎？馬偕紀念醫院血液腫瘤科林建鴻主任提醒，可能罹患罕見的「骨髓纖維化」(Myelofibrosis，簡稱MF)。此病好發於高年齡族群，因初期病症不明顯而常被忽略，需及早到院做檢查，及時治療。

林建鴻主任表示，骨髓纖維化是一種罕見的造血系統疾病，當骨髓過度增生後或是因為其他疾病產生纖維化，造成骨髓整體造血功能下降。致病原因仍不明，好發年齡為50~80歲，且男女性的病發機率相等。常見的症狀包括：疲勞、進食易飽足感、活動力不佳、注意力不集中、夜間盜汗、搔癢和體重減輕等十大症狀，但多數患者誤認為症狀是因身體老化所引起，容易因忽視而導致延誤治療。

林建鴻主任進一步說明，脾臟腫大是骨髓纖維化最典型的症狀，正常成人脾臟約為一個拳頭大小，並且被包圍在肋骨之內，所以平常沒辦法摸到這個器官，但如果骨髓造血細胞產生基因突變，導致骨髓不斷製造白血球及血小板並引發骨髓內持續發炎，使得骨髓會逐漸纖維化，並將造血功能轉移至脾臟；而脾臟接手造血功能之後，會使脾臟不斷擴大，進而壓迫到其他器官，造成病人會感覺腹痛、左側肋骨下疼痛等症狀，長時間下來讓病人食慾、睡眠深受影響。

為提升民眾對「骨髓纖維化」的認識，台灣髓緣之友協會與馬偕紀念醫院攜手合作，5月18日於馬偕紀念醫院台北院區福音樓大廳、5月19日至5月30日淡水院區舉辦「別把一切正常化 小心可能是骨髓纖維化」巡迴衛教展。現場設立觸控式數位看板，除了提供民眾檢測自身狀況的評估表，也有留言傳愛電子卡，民眾可上傳至社團法人台灣髓緣之友協會粉絲專頁分享，或利用QR code下載分享給親友。