嘉義大學生種100株梭羅木　打造蟬界黑美人「台灣爺蟬」棲息地

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）​林務局嘉義林區管理處首度與嘉義大學樵夫志工隊、嘉義縣番路鄉草山村民合作，於5月19至20日在「台灣爺蟬」保育基地:草山村，結合林、學、社三方力量，攜手種植原生樹種-台灣梭羅木，共同營造台灣爺蟬的良好棲地。

此外，更透過眾人徒手打造的自然步道(下圖)，重新連結人與土地的關係。嘉義大學的學生們覺得，透過這次活動，不僅驚喜地發現自己擁有建構步道的能力，亦同時在施作過程中，發現大自然的智慧與美麗。隨著砌石慢慢建構成步道的過程，彷彿不斷地與自然進行無聲的對話。步道完成後，更像是針線般將自已與大自然的關係再次緊密縫合，彷彿在與這塊土地「談戀愛」。



(照片來源:嘉義林管處)

嘉義林管處22日發布新聞稿指出，台灣的蟬約有70多種。「台灣爺蟬」是體型最大的，因身體和前後翅都是黑色，堪稱是蟬中的「黑美人」。另因胸部及翅膀背面的美麗淡綠色紋彷彿狐狸的臉，所以也有「青頭蟬」、「狐狸蟬」的美名。

如此華麗的外表，讓「台灣爺蟬」在過去經歷了被捕捉製成標本的壓力，加上棲地的破壞，讓牠們的數量非常稀少，目前已被公告為珍貴稀有保育類野生動物。

近年草山社區積極推動「台灣爺蟬」保育工作，居民自發性地加強保育、巡守，讓此地成為「台灣爺蟬」數量最大也最穩定的社區。

本次特別選定「台灣爺蟬」喜好停棲的台灣梭羅木，由林管處提供100株苗木，經植樹達人(下圖)現場示範解說後，由參與學生及社區民眾，種下台灣梭羅木小苗，攜手打造適合「台灣爺蟬」的棲地。



(照片來源:嘉義林管處)

本次活動特別安排台灣千里步道協會文耀興老師，分享如何打造一條兼具「人與自然環境」、「人與傳統文化」及「找回內心世界最純的自己」的步道課程。

課程中管理單位、在地居民及學生互相交流、分享及討論心中所認為的理想步道。並由學生、社區民眾實際走入大自然，將步道規劃，透過雙手一步步搬起、砌疊每一塊石頭，從無到有的構建出一條不僅可供一般民眾與大自然親近的道路，更同時在心中建構了一條專屬自己與大自然情感連結的路。

嘉義林區管理處表示，手作步道施作不僅需要瞭解當地生態、文化及相關工法，更要考量步道所在地的地形地質、氣候與生態特色，從與環境和諧共存的角度出發，以當地素材結合人力，共同建構出具備在地性、獨特性與低干擾性的特色步道。

本次首度結合學生、社區攜手共同推動植樹與手作步道，期望透過草山手作步道，讓更多民眾能親近山林，進而愛護這片屬於你我的土地。

(照片來源:嘉義林管處)