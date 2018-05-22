宜蘭力麗威斯汀『精選海陸端粽禮袋』 結合宜蘭在地傳統手藝

端午佳節將至，宜蘭力 麗威斯汀度假酒店首度推出「精選海陸端粽禮袋」，由行政主廚藍少 宏以宜蘭在地傳統手藝，精選特色養生健康食材，以純手工製作每一 口都品嚐得到主廚團隊的用心。宜蘭力麗威斯汀度假酒店2018「 精選海陸端粽禮袋」：內含「XO醬海鮮粽」兩入與「 紫地瓜養生粽」六入，每組共八入。6月5日前訂購早鳥優惠，每組 NT$980(原價NT$1280)。以傳統北部粽蒸煮的方式製 作，精緻手工端粽結合在地食材，千萬不能錯過。

宜蘭力麗威斯汀的「XO醬海鮮粽」以手工煎炒的自製XO醬與大骨 熬煮高湯來拌炒精選圓糯米及精選香菇，內餡除了精選五花肉，另加 入宜蘭在地海鮮九孔鮑與干貝，每一口都吃的到XO醬搭配海鮮的香 氣，一打開竹葉的清香擴散出來，特選的香菇、五花肉的伴隨而來在 唇齒繚繞，為粽子增添多層次的美味，滿足喜愛端粽的您一嚐獨特風 味。

宜蘭力麗威斯汀的「紫地瓜養生粽」以健康養生為取向，選用宜蘭雙 連埤產特級紫地瓜蒸煮過後搭配精選圓糯米，內餡除了五花肉絲及香 菇絲來增加香氣，主廚以熬煮的肉汁完美比例的拌炒展現傳統風味粽 的香氣外，更加入銀杏及猴頭菇，兼具健康養生的概念。經典呈現宜 蘭味的端粽簡單樸實的美好滋味，懷念兒時回憶的經典古早味是不可 錯過的選擇。

宜蘭力麗威斯汀行銷公關部經理陳怡樺表示：以宜蘭味及嚴選的在地 食材推出兩款海陸端粽，讓端午佳節品粽時兼具養生及健康為今年端 粽主要的設計依據。由行政主廚藍少宏領軍的廚師團隊研發，宜蘭力 麗威斯汀的「精選海陸端粽禮袋」內含兩入「XO醬海鮮粽」及六入 「紫地瓜養生粽」，二款共8入。

此次端粽環保禮袋不僅具有保溫及 保冷效果，也能讓消費者日後成為多功能提袋，同時購買兩袋以上， 運送至同地址更可享免運費的特別優惠。早鳥預購期間(即日起至6 月5日止)每袋組合優惠價NT$980元(原價NT$1, 280)，千萬不能錯過!