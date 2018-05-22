國際保育鬼蝠魟現澎湖卡漁網　澎湖縣總動員急野放

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）體重約600公斤、展翼達5公尺的鬼蝠魟，21日晚間意外勾到捕捉小管的焚寄網漁船錨繩受困重傷，經澎湖府會官員與船長協調，國際保育鬼蝠魟已野放。

自由時報報導，國際列為「易危」但台灣未列入保育的鬼蝠魟（Manta birostris），在距離澎湖岸邊不到2公里處，被一艘出海捕捉小管的漁船的焚寄網纏住其中一鰭。據「新隆興號」陳姓船長表示，雖然2度放鬆繩索希望讓鬼蝠魟自行離去，然而鬼蝠魟卻相對施力導致繩索愈拉愈緊，只好放慢速度將牠帶回鎖港漁港。

經澎湖副議長陳雙全與船家協議，將漁船駛出外海野放，由3名志工切斷繩索，但鬼蝠魟因腹部有傷，加上受困時間過久，重獲自由後沉入海中，是否能康復引發各界關心。

鬼蝠魟為世界自然保育聯盟列為易危物種，但台灣尚未列入保育等級，只在2016年7月公告鬼蝠魟捕獲入港需要登記，同時魚體必須保存24小時，等待相關學術單位測量紀錄後才能買賣。

澎湖農漁局補充，鬼蝠魟俗名雙吻前口蝠鱝為飛魴仔、國際列為次級保育類動物，個性溫和，春秋季節偶而會跳出水面，分布於水深200公尺以內亞熱帶海域。魚的特徵為「魚體扁平、體盤寬、秙狀鰭突出次眼前，能自動搖擺」，展翼最長可達9公尺，重達1800公斤，屬肉食性動物，在經濟利用價值上，屬於觀賞魚種。