會見美國國會訪團　蔡英文：盼臺豁免鋼鋁關稅

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（22）日接見美國國會美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）訪問團，表示希望美國能夠將臺灣列入「鋼鋁232關稅案」的豁免名單，並期盼雙方能在經貿議題上進行建設性對話。

蔡總統致詞時強調，穩健的臺美經濟夥伴關係對美國經濟安全扮演著正面的角色，「我們希望美國能夠將臺灣列入『鋼鋁232關稅案』的豁免名單，並且持續針對雙邊經貿議題進行建設性對話。」

美國政府大舉針對進口鋼鋁產品課徵關稅，而在日前公布的第一波暫時豁免名單中，臺灣並未被列入。

蔡總統也提及，美中經濟暨安全檢討委員會去（2017）年組團訪問臺灣後，便建議美國國會鼓勵行政部門邀請臺灣參與美國主導的雙邊或多邊演習，以及提升雙邊官員互訪層級等，充分展現對臺灣的支持。

蔡總統指出，美中經濟暨安全檢討委員會對臺美關係的支持，在世界正面臨許多傳統與非傳統挑戰的時刻，顯得格外重要，「我們之間共享著民主價值，當面對挑戰的時候，更需要結合力量一起合作。」

此外，強調臺灣身為印太區域負責任的一員，同時不斷致力於提升臺美關係，蔡總統表示，政府將在6月再次派遣大規模的代表團前往美國華府，參加選擇美國（SelectUSA）投資高峰會。

而世界衛生大會（World Health Assembly）週一（21）在瑞士日內瓦登場，臺灣因中國打壓今年再度未獲邀請，且友邦提案將邀請臺灣以觀察員身份參與世界衛生大會納入議程，也在二對二的辯論後，遭大會裁決不將提案列入議程，再度顯現臺灣國際處境之艱難。

對於172位美國眾議員與13位參議員在日前分別聯名致函世界衛生組織（World Health Orgazination）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達支持臺灣參與世界衛生大會，蔡總統也在會面當下表達感謝與欣慰之意，並表示希望未來訪賓能夠繼續協助、促使臺美之間的互動更加密切。