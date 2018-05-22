  1. 首頁
  2. 食安健康

幼兒染流感併發心肌炎險休克 醫：致命風險高

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2018/05/22 11:55

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）七歲的黃小妹就醫確診為B型流感，用藥治療下雖然症狀減緩，但仍有活動力變得很差等情形，前往醫院驗血發現心包膜發炎、積水的現象，血壓已快休克。醫師提醒，一般流感常見併發症還有肺炎、腦炎、中耳炎等等，針對老人、嬰幼兒等罹病高風險族群，建議提前施打疫苗，才能有效預防流感。

收治該病例的林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，心肌炎屬於臨床上流感少見嚴重併發症，症狀多為全身無力、臉色蒼白、噁心、嘔吐等，常被誤認為普通感冒症狀而輕忽，但因發病與惡化皆十分迅速，常因太遲就醫導致致命危機。

台大醫院小兒部主治醫師李秉穎呼籲，流感是一種由病毒引起的急性呼吸道疾病，部分症狀表現類似一般感冒，但卻有高傳染度，且具導致併發症的嚴重性。因此，無論男女老少都應接種流感疫苗，除了能降低己身罹患嚴重流感的機率，也能保護身邊親近家人的健康。

目前市面上的流感疫苗分為三價和四價，以往針對三歲以下孩童，僅能施打三價疫苗，但今年四價疫苗也已取得藥證，提供6個月以上、3歲以下的幼童預防流感的新選擇。 

除了按時接種疫苗外，平時維持個人衛生清潔、保持室內空氣流通、減少出入公共場所的機率、出門配戴口罩等，也都是預防流感的好方法。
嬰幼兒

相關新聞

法國沙門氏菌奶粉 恐從2005年起流出市面
2018/02/02 15:22
生出健康寶寶的秘訣─取決於準爸爸的飲食
2017/10/24 17:16
小時候胖不是胖？ 小心種下罹癌風險
2017/10/24 15:40
公費流感疫苗10月1日開始施打
2017/09/26 12:13
孕婦喝點酒沒關係？恐影響寶寶語言發展
2017/09/13 16:55