幼兒染流感併發心肌炎險休克 醫：致命風險高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）七歲的黃小妹就醫確診為B型流感，用藥治療下雖然症狀減緩，但仍有活動力變得很差等情形，前往醫院驗血發現心包膜發炎、積水的現象，血壓已快休克。醫師提醒，一般流感常見併發症還有肺炎、腦炎、中耳炎等等，針對老人、嬰幼兒等罹病高風險族群，建議提前施打疫苗，才能有效預防流感。

收治該病例的林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，心肌炎屬於臨床上流感少見嚴重併發症，症狀多為全身無力、臉色蒼白、噁心、嘔吐等，常被誤認為普通感冒症狀而輕忽，但因發病與惡化皆十分迅速，常因太遲就醫導致致命危機。

台大醫院小兒部主治醫師李秉穎呼籲，流感是一種由病毒引起的急性呼吸道疾病，部分症狀表現類似一般感冒，但卻有高傳染度，且具導致併發症的嚴重性。因此，無論男女老少都應接種流感疫苗，除了能降低己身罹患嚴重流感的機率，也能保護身邊親近家人的健康。

目前市面上的流感疫苗分為三價和四價，以往針對三歲以下孩童，僅能施打三價疫苗，但今年四價疫苗也已取得藥證，提供6個月以上、3歲以下的幼童預防流感的新選擇。

除了按時接種疫苗外，平時維持個人衛生清潔、保持室內空氣流通、減少出入公共場所的機率、出門配戴口罩等，也都是預防流感的好方法。