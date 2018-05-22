馬國前首相納吉到反貪污委員會總部錄口供

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據馬國《星洲日報》報導指出，馬國前首相納吉(Najib Razak)今日一抵達反貪污委員會總部錄取口供，協助調查涉嫌貪污45億美元的「一馬發展公司」(1MDB)洗錢一案。

馬國報導中也提及，警方在納吉家中搜出總價值高達新台幣90億元的大量珠寶、現金、名牌等，而這些物品被懷疑與「一馬發展公司」洗錢一案有關。馬國新政府發言人卡迪爾耶欣(Abdul Kadir Jasin)也指出，先前就有針對「一馬發展公司」一案進行調查，不過在納吉執政期間屢屢被擋下，因此不排除納吉很有可能在被反貪污委員會問訊結束後就會立即被拘捕。

據報導指出，在過去一年被傳召到反貪污委員的人將在錄口供之後遭逮捕，其中包括聯土全球前主席丹斯里依莎(Felda Global Ventures 簡稱 FGV)。他因高價收購2間酒店在被反貪污會問話之後直接被逮捕，被扣留5日。此外，馬國前人力資源部部長也因涉及挪用公款也被傳召去問話。

前馬國首相納吉是在上週五被反貪污委員會傳召要在今日協助調查。報導中也提及，前首相納吉的代表律師哈伯星(Harpal Singh Grewal)以及阿迪姆蘭(M. Athimulan)在昨(21)日突然宣布退出納吉的律師團隊。而前首相納吉的律師團隊將由前律政司莫哈末尤索夫(Datuk Mohd Yusof Zainal Abidin)接手。