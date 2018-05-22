哈利王子官方結婚照公佈  可愛花童超搶鏡  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）哈利王子與美國女星梅根馬克爾上週六於聖保羅教堂完婚，英國王室特別透過全程直播讓全球民眾參與這場皇室婚禮，英國肯辛頓宮21日也公佈3張哈利王子正式結婚照。這些照片是在19日下午新人從馬車遊行接受民眾祝福後，回到在溫莎城堡的綠廳由攝影師魯波米爾斯基（Alexi Lubomirski）拍攝，他也曾為2人拍攝訂婚照。

在第一張2位新人、雙方家人與花童們的大合照中， 2位新人站在正中央、梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）站在梅根身旁，英國女王伊麗莎白二世與菲利普親王坐在哈利王子右手邊，查爾斯王儲與妻子卡密拉站在女王身後，凱特抱著夏綠蒂公主坐在梅根左手邊，威廉王子站在其身後。整張照片散發濃濃溫馨感，梅根頭上的皇冠是女王特別出借，正式宣告梅根成為皇室一員。

而第二張新人與10位花童的合照中，喬治王子站在叔叔旁邊露出燦爛笑容，小花童們或站或坐的可愛模樣十分搶鏡。

第三張照片則是哈利王子與妻子梅根在階梯上的身穿婚紗的黑白照，哈利王子摟著梅根馬克爾，笑容燦爛而甜蜜，幸福感爆棚。

肯辛頓宮表示，薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）感謝前來參加婚禮的所有賓客，能與賓客、前來溫莎城堡觀禮的民眾及全球觀眾分享人生中這麼重要的一天，對此他們覺得非常幸運。

（翻攝自肯辛頓宮官方推特）

（翻攝自肯辛頓宮官方推特）