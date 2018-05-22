經濟學人：民主需時間發酵　留學生勢將為中國帶來變局

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著中國海外留學生與日俱增，《經濟學人》在特別報導中，以孫中山與台灣經驗為例，指出接受西方民主浪潮薰陶的海歸派，勢將為中國帶來一股不可抵擋的改變力量。

以孫中山的故事開頭，《經濟學人》認為，這名會說英語的基督徒，其起義思想可歸功於海外留學經驗。他在日本留學期間學到了民主、自由等詞彙之意涵，而當時的有志之士，也有很大部分在國外耳濡目染之下，認識了自由主義與憲政體制的真義。

報導認為，中國大批海歸派成了逐漸勃興之中產階級，目前或許無意改變現狀，但這群受過高等教育、善用網路工具，並對共黨意識形態興趣缺缺的知識分子，對中國的長期發展勢必帶來潛在影響。

以台灣經驗為鑑，《經濟學人》指出，1960至1970年代是台灣經濟起飛時期，當時國民黨的統治手段與今日中國相似，許多台灣新興中產階級紛紛將子女送往美國等異地求學，讓他們能逃離當時頗受箝制的生活。

在台灣人才外流最嚴重的1979年，僅8%的留學生願意回台就業。但到了1980年代，隨著台灣成了全球高科技製造業的佼佼者，許多受西方教育的人，開始回流。1987年，大企業中有1/5的高層人士都是海外留學生，這股回歸潮成了台灣奇蹟舉足輕重的一環。直至蔣經國解嚴、受美國教育的李登輝於1996年成為首任台灣民選總統後，台灣終於完成了民主大業。

習近平於2012年成為中國領導人時，許多專家猜想，他是否未成為另一個蔣經國。然而，從他的所作所為來看，他並不認為現今中國已到了改變的時刻，他顯然認為經濟成長釋放的社會力量會對共黨勢力構成威脅。

《經濟學人》指出，習近平任內，中國恐怕難以獲致改變，尤其是在今年3月共黨決議讓他可無限期連任國家主席後。但該媒體相信，改變之日終將到來，屆時數千萬曾受西方教育或在西方國家工作的中國人，在西方思維影響下，勢必會在下一階段的中國政治變革中扮演重要角色。

未來的中國領導人，說不定正追隨孫中山腳步：打包行囊出國留學。