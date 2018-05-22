〈時評〉民進黨不再禮讓柯文哲是對的

年底的台北市長之役，民進黨已決定自推人選，不再禮讓柯文哲。回顧四年前，再看看現在，真是彼一時、此一時！

2014，頭頂台大葉克膜名醫光環的柯文哲，政治素人的白紙一張，講話清新、直白、不造作，標榜「公開」、「透明」、「推倒高牆」等口號，還自稱墨綠，這樣的柯文哲，深深擄獲綠營與中間選民的心，民進黨禮之、讓之，支持者非但沒有反對雜音，還樂觀其成！

只是，三年多來，不管是權力的春藥使得柯文哲身心大變，還是智慧型邪惡的狐狸尾巴終究藏不住，總之，今天的柯文哲，左看、右看、橫看、豎看，都跟三年前的柯文哲完全不像是同一個人；聽其言、觀其行，此柯文哲已非彼柯文哲！

在議會答詢時，連自己是台灣人還是中國人都支支吾吾的柯文哲，推崇毛澤東、鄧小平，延安參訪，跟中國職司統戰的官員中國見完台灣見的柯文哲，要告訴大家什麼？縱容五星旗台北街頭呼嘯而過，坐視黑幫統促黨徒眾西門町動手動腳，樂見新黨伸出友誼之手，卻在世大運技術性沒收台灣旗幟丟垃圾桶的柯文哲，是心向中國，還是心向台灣？柯文哲的「兩岸一家親」、「命運共同體」、「一個中國不是問題」，跟民進黨的台灣價值不扞格嗎？

柯文哲的政治意識已禁不起檢驗，心浮氣躁、口無遮攔，學不會謀定而後動的個性，也使得柯市長的執政成績不堪聞問。2014合力打出一片天的親信戰友，於今一個個「因瞭解而分手」；當年選戰的核心幕僚們，現在一個個對當初選舉的「帳目不清」質疑爆料，眾叛親離的柯文哲，連人和都沒有，那來的政通？還有，廉政委員會而今安在？五大弊案變五大案，弊字如何輕易變不見的？說好的「公開」、「透明」、「推倒高牆」在那裡？網頁上揭示的「一個更好的台北」，是對小市民的承諾還是更像給大財團的保證？

民進黨第一次禮讓柯文哲，出發點沒錯，錯的是柯文哲變了！由柯文哲的變了，又變成民進黨被柯文哲騙了！不過，連自詡聰明過人的柯文哲都曾說過：「每個人最多只能騙我一次」，可見被人騙第一次，有時還真難避免！ 2014已經被柯文哲騙一次的民進黨，2018對柯文哲說「每個人最多只能騙我一次」，剛好而已！

2014以「誠實」起家的柯文哲，於今已經由政治素人變不折不扣的醜陋政客，還一副老奸巨猾模樣，2018民進黨自提人選不再禮讓是對的！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）