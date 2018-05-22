記者報導貪腐遭列黑名單 選後重返馬來西亞變名人

（中央社吉隆坡21日綜合外電報導）調查記者芮卡索（Clare Rewcastle Brown）因為報導揭發馬來西亞政府貪腐弊案，多年來飽受騷擾和詆毀，當初勇氣十足的行動成了大馬這次大選變天的助力。



法新社報導，5月9日歷史性大選後，大馬出現旋風般變化，英國籍調查記者芮卡索在被打入黑名單多年後，現在重返出生地，卻受到名人般待遇。



對於這一切沒人比芮卡索（Rewcastle）本人更訝異。她表示，她預期改革派政府當家清理門戶，將會揭發更多貪腐和弊案。



芮卡索在吉隆坡受訪說：「現在即將爆出的還很多…目睹這些事情發生，大家全都目瞪口呆。」



多年來，58歲的芮卡索一直是大馬統治菁英的眼中釘，在海外揭發大馬雨林省分砂勞越的弊案，芮卡索在砂勞越出生，並在當地度過早年生活。



最大震撼彈來自她2015年的「砂勞越報告」（Sarawak Report），她在報告中揭發，近7億美元（約新台幣211億元）資金被匯往前首相納吉（Najib Razak）的銀行帳戶內。



這讓原本已陷入大馬主權財富基金一馬發展公司（1MDB）弊案的納吉和他的親信，更加招架不住。納吉已因弊案遭到調查，預料將被起訴。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070521