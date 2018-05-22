新二代獲總統教育獎  想當老師作育英才

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）教育部18日公佈2018總統教育獎，共有56位來自大專、高中職、國中及國小學生得獎。來自彰化縣南鎮國小5年級廖妤珊在家中經濟窘困的情況下仍努力保持優異成績，關懷弱勢並帶領校內巧固球隊獲得全縣第2名榮譽，出色的表現獲得今年總統教育獎肯定。

根據報導，廖妤珊的父母在她很小的時候便離異，廖妤珊自小一起與父親相依為命，家庭經濟不樂觀，幾乎入不敷出，廖妤珊家中讀書寫字的桌子還是學校特別提供的。雖然家境清寒，廖妤珊卻不因此放棄自己，不僅學習成績優異，長期保持全班第一名，體育方面也展現天分，數次帶領學校巧固球隊參加比賽，獲得好成績。

廖妤珊表示，因為深刻了解自己的困境，對於每一次翻身的機會都不能放過，希望藉著教育翻轉人生。而總統教育獎的獎金也會存起來當學費，將來想當一位老師，透過教育幫助更多人。廖妤珊也是彰化縣南鎮國小18年以來首度獲得總統教育獎的人。

2018總統教育獎頒獎典禮將於7月6日舉行，每位獲獎學生將由總統親自接見並頒發獎狀1張、獎座1座及獎助學金，大專組每名新臺幣25萬元、高中職組每名新臺幣20萬元，國中組及國小組每名新臺幣15萬元，以資鼓勵。

彰化縣南鎮國小5年級廖妤珊（彰化縣南鎮國小提供）