簡又新：保持企業正直誠信　落實社會責任

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）隨著千禧世代對社會議題的重視及關注，前環保署長簡又新表示，企業落實社會責任更不能局限於捐款，而更應把握契機，保持企業正直誠信、扎根CSR教育，秉持資訊透明，贏得社會信任與價值。

身為中鼎教育基金會董事長暨台灣企業永續研訓中心理事長，簡又新近日參加「企業社會責任領航計畫」座談會上指出，根據彭博（Bloomberg）去（2017）年度發布針對全球各國市場中企業在環保、社會及公司治理面向（ESG）揭露程度的調查研究顯示，各市場市值加權平均後之揭露評等，台灣僅次於法國名列第二，同時台灣企業入選DJSI新興市場成分股之家數，與泰國並列第一，永續發展競爭力表現耀眼。

另外，今年榮獲第一名與「中鼎CSR獎學金」新台幣2萬元是來自台灣科技大學由印尼、瑞士、薩爾瓦多、台灣同學組成的CHC Bubble Tea隊，為TSMC員工減碳排CSR創新構想的 “Pool-in” 共乘搭車手機APP提案，加上用短片報告分享TSMC CSR研讀心得。第二、三名則是來自台北大學鳶飛三角湧隊及成功大學JIGY隊，各獲頒新台幣16000元及12000元的獎學金。

「2018企業社會責任領航計畫-春季行動」是由中鼎教育基金會與台灣企業永續研訓中心共同主辦，吸引來自全國9所大學院校17國44位國內外籍學生所組成的11支隊伍，爭取「中鼎CSR獎學金」榮譽。