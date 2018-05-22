15友邦提案WHA　要求將臺參與納入議程

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）外交部表示，今（2018）年共有15友邦提案至世界衛生大會（World Health Assembly），要求將「邀請臺灣以觀察員身分參與世界衛生大會」納入議程。

世界衛生大會週一（21）起在瑞士日內瓦展開，臺灣自2017年起，已連續兩年因為中國打壓國際空間而未獲邀請。

根據外交部新聞稿，去年共有11國友邦提案，而今年據世界衛生組織（World Health Orgaziation）統計共有15 國提案支持臺灣。

外交部指出，友邦帛琉也已為臺灣致函並附提案文件，但據瞭解因世界衛生組織秘書處行政作業因素，迄今尚未納入統計。

此外，友邦宏都拉斯亦已為我參與世界衛生大會一事致函幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

外交部表示，對於友邦以不同方式，包括提案、致函，以及在全會上發言，展現臺灣參與世界衛生大會的支持，均表尊重與感謝。

此外，由衛生福利部部長陳時中率領的「台灣世衛行動團」也在當地時間20日協同駐日內瓦辦事處舉辦外交酒會，藉以爭取友邦及理念相近國家就推動台灣參與世界衛生大會的支持。

外交部提及，全數19友邦及美國等理念相近國家皆派員參加酒會，包括海內外團體及我方人員，共約170餘名賓客。

外交部也指出，與會賓客都認同將台灣納入世界衛生組織及世界衛生大會之必要性及重要性，並對世界衛生組織未邀臺灣參與感到十分遺憾。

臺灣駐日內瓦辦事處處長陳龍錦（左起）與世界醫學協會（World Medical Association）會長Otmar Kloiber在臺灣主辦之WHA國際酒會中交換意見（照片來源：外交部提供）