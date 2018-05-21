親子手繪地圖　深坑古厝報恁知

孩子的童年只有一次，古厝是深坑歷史縮影；深坑不只有豆腐，亦有古厝與老街和景美溪，是先人生活重心，更是生命的避風港。

深坑豆腐名聞全國，但古厝的優與「憂」卻鮮為人知，從孩子對老街的調查訪問中，發現遊客都是來吃豆腐的，甚至連爸爸媽媽都不知道深坑有漂亮的古厝。孩子從課程進行中發現有的古厝年久失修，有的很美有燕尾、馬背、鰲魚、石條窗、銃眼、兔耳等等，也有保存很好的三級古蹟，引發孩子對古厝存廢有不同看法；有的認為要拆掉蓋大樓，可以住更多人，有的認為改建過程中會造成環境汙染，也有的認為應該要保存下來，可以給更多人認識。於是邀請爸爸媽媽一起手繪親子古厝地圖，透過老街店家合作與幫忙，將地圖掛在最熱鬧的老街上，希望將古厝的美與歷史源由讓更多人知道。

深坑古厝地圖是由親子一起手繪，小朋友用仿畫方式，一筆一畫完成德鄰居、永安居、興順居等9間古厝，古厝不一定比高樓大廈舒服，但融合了安全、藝術、風水等先人智慧。葳葳小朋友說：「彩繪古厝很有趣，且有同學和爸媽陪伴很棒，也讓我了解古厝的位置和歷史。」涵涵和珽珽也說：「古厝最上面有燕子的尾巴和馬背，而且是彩色的，在藍天白雲的時候看起來好像一幅美麗的圖畫。」佑佑媽媽和遠遠爸爸說：「透過親子彩繪，古厝在他們心中是特別好玩的房子，不但增進親子互動，也讓我認識深坑古厝的結構美，亦是一項很棒的在地文化尋根之旅。」杰杰媽媽說：「這次親子彩繪活動，對於深坑古厝加深了印象，看著他一筆一畫的完成古厝的彩繪，他說想帶回家收藏，捨不得交出去，跟著孩子共同完成手繪地圖，不僅拉近親子距離，且彼此都有一種非常幸福的感覺，是永生難忘的美好回憶。」淮淮爸爸亦說：「這次的活動幾乎以孩子為主角，我們家長只是偶而小小的協助，看著孩子在老師的指導下，手繪的古厝地圖，真的很感動，好有意義的活動，感謝老師的用心與巧思。」

此外，我們小朋友亦自創兒歌用歌仔戲曲調介紹古厝，展現孩子的創意與行動實踐力，如用運河二調邀您逛老街賞古厝：「新北深坑好地理，百年古厝通人知，黃家祖厝佇遮起，福地平安福人居。」如【狀元樓~德鄰居】：旺耽路上德鄰居，白馬將軍來起居，抗日英雄陳秋菊，保護百姓就是伊。我們為了讓古厝不只是悠美而有詩意，希望透過資訊科技，更讓古厝的美無國界，因此我們運用QRcord，所有遊客使用行動載具在地圖上可以透過掃描聽到幼兒童言童語介紹古厝之美。深坑除了好吃的豆腐，還有漂亮的古厝喔！歡迎您跟著我們一起去欣賞美麗的古厝，除了享受親子快樂學習之外，更加深對自己家鄉的關懷，期待他們長大後知深坑、愛深坑、守護深坑，讓深坑老街、豆腐、古厝隨著景美溪源遠流長。