證券金融周邊機構為響應政府推動企業社會責任、落實關懷社會及支持公益慈善活動，由臺灣證券交易所發起，結合臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所、櫃買中心、聯合信用卡處理中心、聯合徵信中心、財金資訊公司、台灣網路認證公司等，共同計畫推動校園公益捐贈案「金融有愛，關懷弱勢學生」，透過「教育部─教育儲蓄專戶」，扶助高中、國中、國小等經濟弱勢學童就學之基本需求。

臺灣證券交易所表示，前述8家證券金融周邊單位計畫共將捐贈1,824萬元，分5次捐贈，第一期捐贈業已於4月底執行完畢，共計捐贈餐費及課後照顧費用447萬元，惠及全國20縣市、81所學校、406案件及1043名學童。第二期捐贈預計於五月中後開始作業，預計捐贈約360萬元，將視教育儲蓄專戶平台上待捐助的案件需求金額做調整，並依序扶助全國經濟弱勢學童餐費、課後照顧、書籍費用及交通費等完成學業必要之項目。

教育儲蓄專戶成立目標，希望藉由公開化之民間捐款，讓案例內學生能免除經濟因素造成之困難而得到幫助，達成教育機會均等的目標。該平台自2008年啟動以來，運作迄今已逾十年，全國已將近4,000所公、私立學校加入此平台，每年接受各界踴躍捐款，惟平台上仍有部分案件未能完全獲得善款補助，此次8家捐助之證券金融周邊機構希望透過「金融有愛，關懷弱勢學生」公益捐贈案，能彌平該平台資金需求缺口，更期望能產生正面回饋，讓更多有需求的學校願意至該平台申請補助，亦帶動起其他具共同理念之企業，一起發揮愛心，加入扶助校園弱勢學童的行列，為社會盡一份心力，善盡企業社會責任，也藉由此項活動的栽培與關心，讓兒童擁有更好的人生。