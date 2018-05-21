區塊鏈應用再升級　富邦金控聯手台灣大車隊升級「富邦錢包」

區塊鏈技術商業應用再升級！今(21)日富邦金控聯手台灣大車隊宣布升級集團內支付工具「富邦錢包」。富邦錢包透過特許區塊鏈結構，提供記帳與價值傳遞的資訊交換服務，持續擴大運用範圍。未來，富邦金控員工將可透過富邦錢包叫車、付款，簡化支付手續與報帳流程，企業更可提升帳務精確性，達到企業、員工與司機三贏局面。

富邦金控持續開發區塊鏈商業應用，與台灣大車隊合作推出的企業員工叫車升級進階模式，主要是善用區塊鏈技術不可竄改、資料加密、可稽核追蹤等特性，串接台灣大車隊的乘車E化系統，讓富邦集團員工使用台灣大車隊的服務時，可無紙化透過系統報銷交通費用，有效提升集團差旅支出管理效率，協助行政工作化繁為簡。在實際使用上，透過富邦錢包叫車後，到達目的地時不需鍵入付款金額，免掏現金或是等候刷卡感應，只要按下確認鍵即可下車，提升叫車紀錄與帳務的精確性。

除了企業叫車服務外，富邦錢包也逐步擴大其在支付方面的場景應用，富邦錢包也擴大至與員工餐廳合作，員工可以使用富邦錢包完成取餐付款，減少收受現金的程序，讓用餐過程更加便利、衛生。藉由富邦錢包的導入，亦可作為未來金融監理沙盒帳聯網支付的試金石。

近幾年，區塊鏈已成為熱門的金融科技議題，富邦金控更積極投入區塊鏈發展應用，2016年在內部籌組區塊鏈團隊，與旗下各子公司共同規劃新的應用場景。目前區塊鏈技術、應用場景皆已準備就緒，將先從富邦集團內部試行，期盼未來待法令通過後，擴大試行的範圍，讓全民都有機會享受更優質、效率的支付體驗。

金管會於今年開放金融監理沙盒的申請，富邦金控已積極準備，瞄準帳聯網支付場景，期望透過區塊鏈技術，有效提升支付網絡的價值轉換與法定義務認定的效率，優化價值傳遞的資訊交換服務，展現富邦金控投入金融科技及區塊鏈的企圖與決心。